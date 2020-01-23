MLB／沃克笑稱穿名人堂球衣較好看 基特：才沒有

基特（Derek Jeter）和沃克（Larry Walker）兩位新出爐的名人堂成員，今天一同抵達紐約接受媒體訪問，兩人披上名人堂球衣，沃克調侃自己，「看起來比我昨天穿的海綿寶寶上衣好多了。」基特笑回，「才沒有。」

兩人入選名人堂的路程大相逕庭，基特首年就以99.7%得票率高票當選，這位效力洋基20年的前隊長實至名歸，不過他本人維持謙虛風範，「我告訴每個人，無論是整個生涯，或是過去這五年，我不想談到名人堂的事，因為我不想有任何搞砸的機會；我能有今天，是因為我過去總是想著，要以最好的狀態回到比賽，創造出我們值得驕傲的事物。」

基特是史上第57位首年入選者，還創下史上第二高得票率，然而身為洛磯隊史第一位名人堂得主的沃克就沒此待遇，不僅花了十年時間，等到最後一屆票選資格才脫穎而出，也只比75%門檻多出六張選票。

沃克形容來自名人堂的通知是他人生中最重大的一通電話，「我不像基特一樣肯定會接到電話，昨晚上床睡覺時心理上不知道有多累，但我還是睡不著，因為內心盤旋著喜悅，我向所有發訊息來的朋友道歉，我手機裡有300封訊息，語音信箱也滿了。」

兩人的名人堂進駐儀式將在7月底進行，由於基特加持，預計古柏鎮將會湧入超過8萬2000名球迷觀禮，打破原有記錄。