MLB／未來滿分進入名人堂 美媒列出這7人

美國媒體CBS今天點出七名未來名人堂球員，得票率可能百分之百，日籍球星鈴木一朗排在第一位。 路透 分享 facebook

洋基隊退役名將基特（Derek Jeter）只差一票，無法滿分進入名人堂，美國媒體CBS今天點出七名未來名人堂球員，得票率可能百分之百，日籍球星鈴木一朗排在第一位。

大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）去年獲全票通過進入名人堂，基特本來被預料將是史上第二人，不料397張選票竟有一票「落跑」，到底是誰不想投給他，今天成為所有球迷都想知道的答案。

基特錯過寫下歷史的機會，CBS列出未來可能得票率百分之百的七人包括鈴木一朗、普荷斯（Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）、韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）、楚奧特（Mike Trout）。

CBS指出，鈴木一朗27歲帶著日職1278支安打紀錄進入大聯盟，又瘋狂追加三千多支安打，盜壘成功超過五百次，生涯平均打擊率3成11，而且七次美聯安打王、兩次打擊王，對日本野手挑戰大聯盟產生很大衝擊。

鈴木一朗最快將在2025年進入名人堂，CBS分析一朗一定可以輕鬆入選，很難想像任何人不把票投給他。

CBS列出這七人，投打紀錄都有一定水準，但有了基特被跑票的例子，想要得票率百分之百恐怕也有變數。