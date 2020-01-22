MLB／基特入名人堂 美媒：「救援」大聯盟

USA Today專欄作家奈登賈爾形容基特入選名人堂時機正好，完美救援大聯盟的偷暗號風暴。 歐新社 分享 facebook

在太空人陷入偷暗號醜聞之際，前「洋基隊長」基特（Derek Jeter）以99.7%、史上第二高得票率入選名人堂，也為近期烏煙瘴氣的棒壇注入一劑強心針，USA Today專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）就形容，這又是一次完美的時機。

基特首度叩關名人堂就入選，雖只差1票、沒能成為繼前隊友李維拉（Mariano Rivera）後，第二位以全票入選的球員，但消息來得正是時候，奈登賈爾表示：「基特的職業生涯總是有許多完美的時機，而當大聯盟正試圖要擺脫最近的醜聞，他又再次出來救援了。」

基特有著不凡的生涯成就，無論技術、態度或形象都備受推崇，昔日恩師、前洋基隊教頭的托瑞（Joe Torre）形容基特，「在運動的最高殿堂，他從來不害怕失敗，並能讓比賽維持有趣。他尊重比賽、球迷、隊友和他的對手。」

而看在常與他接觸的媒體眼中，基特最具爭議的地方，就是「無趣」，「沒有挑釁的評論、沒有驕傲自大、沒有羞辱的聲明。」

奈登賈爾指出，如果基特現在還是球員身份，當他被問到對太空人偷暗號醜聞的看法，不會有Instagram發文、諷刺的twitter推文，或甚至表達不悅的暗示，「他只會說大聯盟辦公室已經在處理此事，會伸張正義。」

在基特的生涯最終戰前，他的母親曾向USA Today表示，「我們都教他，自己希望怎麼被對待，就對待別人，想怎麼被尊重就要怎麼尊重別人，可能還是會有一些不尊重你的人，但那是他們的問題。」

奈登賈爾表示，基特是他所屬的時代裡，最受敬重的指標性球員。而如今大聯盟陷入危機，球迷憤怒、揚言拒看，球員因比賽的公正性遭破壞氣憤，太空人隊蒙羞，「大聯盟絕對需要基特，又一次。」