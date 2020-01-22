親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
健行筆記大坑4號步道。頭嵙山。台中萬里長城軟腳坡。相思圓木舖設的木棧精英溫泉步道【野溪溫泉+野外炊煮初體驗】
NBA賽事精華- 快艇 vs. 獨行俠 (1月22日)今日五大好球 (1月22日)

MLB／基特入名人堂 美媒：「救援」大聯盟

2020-01-22 17:25聯合報 記者葉姵妤／即時報導

USA Today專欄作家奈登賈爾形容基特入選名人堂時機正好，完美救援大聯盟的偷...
USA Today專欄作家奈登賈爾形容基特入選名人堂時機正好，完美救援大聯盟的偷暗號風暴。 歐新社
分享

在太空人陷入偷暗號醜聞之際，前「洋基隊長」基特（Derek Jeter）以99.7%、史上第二高得票率入選名人堂，也為近期烏煙瘴氣的棒壇注入一劑強心針，USA Today專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）就形容，這又是一次完美的時機。

基特首度叩關名人堂就入選，雖只差1票、沒能成為繼前隊友李維拉（Mariano Rivera）後，第二位以全票入選的球員，但消息來得正是時候，奈登賈爾表示：「基特的職業生涯總是有許多完美的時機，而當大聯盟正試圖要擺脫最近的醜聞，他又再次出來救援了。」

基特有著不凡的生涯成就，無論技術、態度或形象都備受推崇，昔日恩師、前洋基隊教頭的托瑞（Joe Torre）形容基特，「在運動的最高殿堂，他從來不害怕失敗，並能讓比賽維持有趣。他尊重比賽、球迷、隊友和他的對手。」

而看在常與他接觸的媒體眼中，基特最具爭議的地方，就是「無趣」，「沒有挑釁的評論、沒有驕傲自大、沒有羞辱的聲明。」

奈登賈爾指出，如果基特現在還是球員身份，當他被問到對太空人偷暗號醜聞的看法，不會有Instagram發文、諷刺的twitter推文，或甚至表達不悅的暗示，「他只會說大聯盟辦公室已經在處理此事，會伸張正義。」

在基特的生涯最終戰前，他的母親曾向USA Today表示，「我們都教他，自己希望怎麼被對待，就對待別人，想怎麼被尊重就要怎麼尊重別人，可能還是會有一些不尊重你的人，但那是他們的問題。」

奈登賈爾表示，基特是他所屬的時代裡，最受敬重的指標性球員。而如今大聯盟陷入危機，球迷憤怒、揚言拒看，球員因比賽的公正性遭破壞氣憤，太空人隊蒙羞，「大聯盟絕對需要基特，又一次。」

基特大聯盟洋基

延伸閱讀

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

相關新聞

MLB／未來滿分進入名人堂 美媒列出這7人

2020-01-22 18:17

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

MLB／道奇粉絲「復仇」 計畫天使球場噓太空人

2020-01-22 16:18

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

MLB／洛磯總管操作交易 亞瑞納多：不被尊重

2020-01-21 11:07

MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

2020-01-21 09:56

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

MLB／前塞揚「國王」赫南德茲 小聯盟約簽勇士

2020-01-21 08:01

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

NBA／內線大將賽季恐報銷 獨行俠輸球又折兵

2020-01-22 12:21

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

NBA／丟詹皇兒子球迷出面 湖人鐵粉拍影片道歉

2020-01-22 13:47

6搶1／中華隊教練團全出爐 建仔、恰恰再攜手

2020-01-22 12:07

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

NBA／「超人魔獸」重出江湖 哈沃德將出征灌籃大賽

2020-01-22 13:50

NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

2020-01-22 09:07

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

NBA／為奪冠放棄4千萬美元年薪 保羅：不可能

2020-01-22 16:40

NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

2020-01-22 08:19

NBA／鮑威爾恐跟腱斷裂 巴瑞亞：沒人比他更強悍

2020-01-22 15:13

武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

2020-01-22 16:44

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

NBA／史詩級61分 里拉德：生涯最棒的比賽之一

2020-01-21 23:44

NBA／21歲前累積27場破30分 唐西奇史上第3多

2020-01-22 13:54

NBA／生涯萬分里程碑 安戴托昆波：繼續前進

2020-01-22 14:08

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

NBA／雷納德攻守強勢 柏金斯：應在MVP討論

2020-01-22 18:34

日職／棒球周刊專訪張奕 棄打從投一度非常沮喪

2020-01-22 15:34

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

2020-01-21 19:36

澳網／復出首戰出師不利 盧彥勳仍自傲

2020-01-21 23:41

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入列

2020-01-21 19:02

澳網／先捐1萬美金助野火 澤瑞夫：奪冠獎金全捐

2020-01-22 10:20

NBA／自責復出表現差 波爾辛吉斯：輸球算我

2020-01-22 16:45

中職／「小龍女」冬盟初試啼聲 為2021累積經驗

2020-01-22 16:22

澳網／終結開季連敗 詹家姊妹闖第二輪

2020-01-22 09:55

澳網／不去想重返球后 大坂直美逆轉闖第三輪

2020-01-22 11:35

武漢疫情擴大 奧運資格賽拳擊暫緩

2020-01-22 16:07

澳網／男雙補進會內賽 盧彥勳攜手謝政鵬搶勝

2020-01-22 11:10

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

NBA／今日戰績表 雷納德、唐西奇對決均攻36分快艇取勝

2020-01-22 12:16

6搶1／爭奧運資格沒退路 高志綱等待英雄

2020-01-21 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top