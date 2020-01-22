MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

基特創下野手入選名人堂最高得票率，紐約郵報看好鈴木一朗是下一個有機會逼近基特的人選。 歐新社 分享 facebook

洋基隊退役名將基特（Derek Jeter）今天入選名人堂，在397張選票中獲得396票，得票率99.7%創下史上第二高紀錄，只輸去年全票通過的李維拉（Mariano Rivera），紐約郵報指出，不管基特得票結果如何，這兩位球星都是建立洋基最近一次霸業的代表性人物。

李維拉、基特1995年同登大聯盟，兩人當了19年隊友，李維拉2013年帶著大聯盟史上最多的652場救援成功紀錄退休，基特在洋基多拚一季，生涯3465支安打名列史上第六、隊史第一。

紐約郵報指出，基特在名人堂票選雖然無法追平李維拉，但得票率超過水手隊退役球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.3%，仍是野手最高，短期之內未有其他候選人可以逼近，五年後符合票選資格的鈴木一朗應有機會，未來可能人選包括克蕭（Clayton Kershaw）、楚奧特（Mike Trout）、韋蘭德（Justin Verlander）。

洋基1996年奪下世界大賽冠軍，1998到2000年連續封王，大聯盟從2001年起，未有任何球隊能夠連霸，更別說像洋基一樣五年內四冠、六年內五次晉級世界大賽（2001年不敵響尾蛇隊）。

紐約郵報指出，巨人隊在2010到14年期間，三度奪下世界大賽冠軍，但11、13年錯過季後賽，這五個球季最多只有單季94勝紀錄，無法和洋基王朝相較。