親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
健行筆記[北大武山] 鐵杉與雲海壯麗之旅翠綠山巒遇見湛藍天空－宜蘭聖母山莊、三角崙山登頂
NBA賽事精華- 快艇 vs. 獨行俠 (1月22日)今日五大好球 (1月22日)

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23聯合報 記者藍宗標／即時報導

基特創下野手入選名人堂最高得票率，紐約郵報看好鈴木一朗是下一個有機會逼近基特的人...
基特創下野手入選名人堂最高得票率，紐約郵報看好鈴木一朗是下一個有機會逼近基特的人選。 歐新社
分享

洋基隊退役名將基特（Derek Jeter）今天入選名人堂，在397張選票中獲得396票，得票率99.7%創下史上第二高紀錄，只輸去年全票通過的李維拉（Mariano Rivera），紐約郵報指出，不管基特得票結果如何，這兩位球星都是建立洋基最近一次霸業的代表性人物。

李維拉、基特1995年同登大聯盟，兩人當了19年隊友，李維拉2013年帶著大聯盟史上最多的652場救援成功紀錄退休，基特在洋基多拚一季，生涯3465支安打名列史上第六、隊史第一。

紐約郵報指出，基特在名人堂票選雖然無法追平李維拉，但得票率超過水手隊退役球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.3%，仍是野手最高，短期之內未有其他候選人可以逼近，五年後符合票選資格的鈴木一朗應有機會，未來可能人選包括克蕭（Clayton Kershaw）、楚奧特（Mike Trout）、韋蘭德（Justin Verlander）。

洋基1996年奪下世界大賽冠軍，1998到2000年連續封王，大聯盟從2001年起，未有任何球隊能夠連霸，更別說像洋基一樣五年內四冠、六年內五次晉級世界大賽（2001年不敵響尾蛇隊）。

紐約郵報指出，巨人隊在2010到14年期間，三度奪下世界大賽冠軍，但11、13年錯過季後賽，這五個球季最多只有單季94勝紀錄，無法和洋基王朝相較。

洋基基特李維拉

延伸閱讀

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

相關新聞

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

MLB／道奇粉絲「復仇」 計畫天使球場噓太空人

2020-01-22 16:18

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

MLB／洛磯總管操作交易 亞瑞納多：不被尊重

2020-01-21 11:07

MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

2020-01-21 09:56

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

MLB／前塞揚「國王」赫南德茲 小聯盟約簽勇士

2020-01-21 08:01

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

NBA／內線大將賽季恐報銷 獨行俠輸球又折兵

2020-01-22 12:21

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

2020-01-21 17:21

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

6搶1／中華隊教練團全出爐 建仔、恰恰再攜手

2020-01-22 12:07

NBA／丟詹皇兒子球迷出面 湖人鐵粉拍影片道歉

2020-01-22 13:47

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

NBA／「超人魔獸」重出江湖 哈沃德將出征灌籃大賽

2020-01-22 13:50

NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

2020-01-22 09:07

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

2020-01-22 08:19

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

NBA／史詩級61分 里拉德：生涯最棒的比賽之一

2020-01-21 23:44

NBA／鮑威爾恐跟腱斷裂 巴瑞亞：沒人比他更強悍

2020-01-22 15:13

中職／不怕被洪一中操爆 張正偉：在兄弟也很操

2020-01-21 18:45

NBA／為奪冠放棄4千萬美元年薪 保羅：不可能

2020-01-22 16:40

澳網／復出首戰不敵跳跳人 盧彥勳止步首輪

2020-01-21 18:27

NBA／生涯萬分里程碑 安戴托昆波：繼續前進

2020-01-22 14:08

NBA／21歲前累積27場破30分 唐西奇史上第3多

2020-01-22 13:54

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

2020-01-22 16:44

澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

2020-01-21 19:36

澳網／復出首戰出師不利 盧彥勳仍自傲

2020-01-21 23:41

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同隊

2020-01-21 17:49

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入列

2020-01-21 19:02

日職／棒球周刊專訪張奕 棄打從投一度非常沮喪

2020-01-22 15:34

澳網／終結開季連敗 詹家姊妹闖第二輪

2020-01-22 09:55

澳網／先捐1萬美金助野火 澤瑞夫：奪冠獎金全捐

2020-01-22 10:20

澳網／不去想重返球后 大坂直美逆轉闖第三輪

2020-01-22 11:35

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

武漢疫情擴大 奧運資格賽拳擊暫緩

2020-01-22 16:07

澳網／男雙補進會內賽 盧彥勳攜手謝政鵬搶勝

2020-01-22 11:10

NBA／今日戰績表 雷納德、唐西奇對決均攻36分快艇取勝

2020-01-22 12:16

6搶1／爭奧運資格沒退路 高志綱等待英雄

2020-01-21 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top