MLB／道奇粉絲「復仇」 計畫天使球場噓太空人

道奇隊粉絲亟思「復仇」，計畫下個球季集體在天使棒球場猛噓太空人隊。 歐新社 分享 facebook

職棒大聯盟證實，休士頓太空人隊在2017年世界大賽確實偷看洛杉磯道奇隊暗號作弊。一些道奇隊粉絲亟思「復仇」，計畫下個球季集體在天使棒球場猛噓太空人隊。

由於賽程安排，屬於不同聯盟的道奇隊與太空人隊下個球季的季賽不會碰頭。然而專門在客場為道奇隊加油的潘東294（Pantone 294）粉絲團查出，新球季太空人隊第一個周末客場賽將在天使棒球場進行。

潘東294最高紀錄曾出動2200名死忠粉絲為道奇隊踢館加油，如果這次計畫成行，估計也在千人以上。他們正考慮租用遊覽車隊，從5號公路一路殺至天使棒球場。根據計畫，道奇隊粉絲屆時將在棒球場看台舖上道奇隊大旗。他們將一起呼口號，並連續九局猛開太空人隊汽水。

粉絲團長賈西亞（Desiree Garcia）說，粉絲團必須尊重天使隊。她說，在訂購大量門票之前，粉絲團會先向天使隊打聲招呼。當道奇隊7月去天使棒球場踢館時，粉絲團計畫訂購1200張門票。

賈西亞說，道奇隊粉絲現在確實一肚子火。不過是否值得殺去天使棒球場向太空人隊大開汽水，尚未作出最後決定。她說，等這陣熱潮過去，大家冷靜下來，再好好考慮是否去看一場沒有道奇隊的比賽。如果是道奇隊在休士頓踢館，飛機票可能已經訂好。