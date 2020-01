MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

基特進軍名人堂,前隊友A-Rod特別致意。美聯社 分享 facebook

前洋基隊長基特(Derek Jeter)以百分之99.7%得票率,高票當選名人堂,前隊友除了李維拉(Mariano Rivera)給予祝福外,A-Rod(Alex Rodriguez)、塔薛爾拉(Mark Teixeira)等人也一一在退特上道賀。

A-Rod貼出數張過網和基特在場上的合照,寫著,「給基特隊長,恭喜你得到了名人堂應有的一席之地,敬棒球史上最偉大的球員之一。」剛退役的沙巴西亞(CC Sabathia)同樣擺上合照,「恭喜你兄弟,棒透了的生涯,毫無疑問的名人堂人選,很榮幸和你一起比賽。」

塔薛爾拉則是轉貼新聞,並寫下,「我很幸運和基特同隊6年,能親眼見證他的才華、領導能力和優雅,如果小孩想知道怎樣正確地比賽,並讓自己具有程度,看看2號(基特)就對了。」I-Rod(Ivan Rodriguez)則寫著,「恭喜,歡迎來到古柏鎮,加入名人堂的大家族。」

過去是宿敵的前紅襪名將們也前來致意,名人堂投手馬丁尼茲(Pedro Martinez)表示,「一點都不意外啊基特,就算你已經步下球場了,看起來還是像名人堂的一員,很高興現在你加入我這隊了,不用再對決你,很高興你來到名人堂。」

尤基里斯(Kevin Youkilis)同樣加入道賀行列,「恭喜基特,在場上和你對抗很有趣,比我們在美國國家隊一起打球時還有趣。」

