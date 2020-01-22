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MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54聯合報 記者吳敏欣／即時報導

基特進軍名人堂，前隊友A-Rod特別致意。美聯社
基特進軍名人堂，前隊友A-Rod特別致意。美聯社
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前洋基隊長基特（Derek Jeter）以百分之99.7%得票率，高票當選名人堂，前隊友除了李維拉（Mariano Rivera）給予祝福外，A-Rod（Alex Rodriguez）、塔薛爾拉（Mark Teixeira）等人也一一在退特上道賀。

A-Rod貼出數張過網和基特在場上的合照，寫著，「給基特隊長，恭喜你得到了名人堂應有的一席之地，敬棒球史上最偉大的球員之一。」剛退役的沙巴西亞（CC Sabathia）同樣擺上合照，「恭喜你兄弟，棒透了的生涯，毫無疑問的名人堂人選，很榮幸和你一起比賽。」

塔薛爾拉則是轉貼新聞，並寫下，「我很幸運和基特同隊6年，能親眼見證他的才華、領導能力和優雅，如果小孩想知道怎樣正確地比賽，並讓自己具有程度，看看2號（基特）就對了。」I-Rod（Ivan Rodriguez）則寫著，「恭喜，歡迎來到古柏鎮，加入名人堂的大家族。」

過去是宿敵的前紅襪名將們也前來致意，名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）表示，「一點都不意外啊基特，就算你已經步下球場了，看起來還是像名人堂的一員，很高興現在你加入我這隊了，不用再對決你，很高興你來到名人堂。」

尤基里斯（Kevin Youkilis）同樣加入道賀行列，「恭喜基特，在場上和你對抗很有趣，比我們在美國國家隊一起打球時還有趣。」

基特名人堂Alex Rodriguez

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