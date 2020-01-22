MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰。法新社 分享 facebook

前洋基隊長基特（Derek Jeter）只差一票，就能寫下史上第二位全票闖進名人堂的成就，到底是誰沒有投給他？美國記者們在推特上掀起論戰，有人紛紛出示自己選票以表「清白」，也有人呼籲應該著重在99.7%的高得票率，而非在意占了0.3%的那位跑票者。

大都會播報記者蘭達婁（Wayne Randazzo）在推特寫道，「基特沒有達到百分百得票率，比麥道斯（Greg Maddux）和小葛瑞菲（ Ken Griffey, Jr.）沒拿到更顯荒唐。」顯見對於誰跑票相當好奇。

不過也有另一派人士認為，結果出爐就不必再多糾結，大聯盟官網分析師米勒（Scott Miller）就認為，「不用追殺那位沒投給基特的人，或許他已經圈了上限的十個名額，不選基特是因為知道一定會上。」米勒也發誓，自己並不是那個「異類」。

ESPN記者歐尼（Buster Olney）提出論點，並解釋自己並非想著墨在誰跑票，只是認為名人堂雖然尊重記者，記者也沒有義務公開自己選票，但有什麼該藏匿的，應該讓投票過程透明且負責任。

基特本人倒是對這一張不屬於他的選票毫不在意，「我只看到我得了多少票，需要獲得很多支持才能進入名人堂，要許多人一起對某件事表達同意是相當困難的，所以這件事我根本沒放在心上，只有很興奮我獲選了。」