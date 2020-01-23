親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

春節連假首日 國道五大壅塞路段要注意

武漢封城防堵疫情 WHO議而未決23日中午繼續討論

運動筆記2020年首超馬，就超越自己。淬鍊、進化，為了獨角獸的約定與承諾
健行筆記大坑4號步道。頭嵙山。台中萬里長城軟腳坡。相思圓木舖設的木棧精英溫泉步道【野溪溫泉+野外炊煮初體驗】
NBA賽事精華- 快艇 vs. 獨行俠 (1月22日)今日五大好球 (1月22日)

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

2020-01-23 07:00Dennis

大聯盟暗號門事件看似越演越烈，就算太空人、紅襪以開除自家總教練來做切割與止血，但仍無法停止媒體對此次事件的關注。這次大聯盟所上演「暗號門」，是自本世紀初所爆發的禁藥事件後，最大的醜聞案。然而就當輿論開始討論，太空人是否因此被摘除世界大賽冠軍頭銜的同時，2020年美國棒球名人堂的票選結果於美國時間1月21號揭曉。

美國棒球界認為偷暗號這事件比使用禁藥更可恥，這將使得禁藥傳聞的兩大球星「火箭人」...
美國棒球界認為偷暗號這事件比使用禁藥更可恥，這將使得禁藥傳聞的兩大球星「火箭人」克萊門斯(左)與邦茲進軍名人堂解套嗎？ 美聯社
分享

暗號門與棒球名人堂揭曉看似互相扯不上任何關係，不過，許多看門道球迷應該可以了解，為何近來這兩件事能夠被美國媒體畫上等號。

這次所發生「暗號門」與本世紀初所爆發「禁藥門」有許多差異，但相同是兩件事件都被大聯盟、媒體與球迷認為是傷害到棒球運動誠信，然而兩起事件處理方式不盡相同。

就算證據確鑿，本次暗號門目前還沒有一名選手受到任何懲處，太空人也繼續保有2017年世界大賽冠軍頭銜，「阿土伯」亞土維(Jose Altuve)依舊是2017年世界大賽MVP。反觀，自2007年米契爾報告公開後，許多一級球星都因此飽受牽連。雖這些選手們並沒有被官方做出懲罰，可是許多人後來遭遇到被迫淡出球場，甚至連最後入選名人堂機會也都一延再延。其中火箭人克萊門斯(Roger Clemens)與全壘打王邦茲(Barry Bonds)乃是禁藥門事件發展至今，影響最大兩位明星級選手。

本次暗號門目前還沒有一名選手受到任何懲處，太空人也繼續保有2017年世界大賽冠軍...
本次暗號門目前還沒有一名選手受到任何懲處，太空人也繼續保有2017年世界大賽冠軍頭銜，「阿土伯」亞土維(中)依舊是2017年世界大賽MVP。 路透
分享

盡管2019年，克萊門斯與邦茲都以些微之差與名人堂失之交臂，但今年名人堂最終入選結果還是沒有這兩名大選手的名字。僅洋基隊長基特(Derek Jeter)與加籍強打渥克(Larry Walker)成為新一屆名人堂成員。克萊門斯與邦茲未來只剩下兩次入選機會，因為依規則，只要是連續10年入選，該名球員將會永久失去名人堂候選資格。

過去8年裡，兩人是否該入選名人堂一直爭論不下，且時間看似已不在克萊門斯與邦茲這邊，不過，由於這次暗號門出現，將來或許會有起死回生機會。

道奇投手伍德(Alex Wood)曾在自己推文上表示，與其面對打者是已知道自己球路的人，還不如去面對使用禁藥的打者。從此話就可看出美國球界風向，比起禁藥，更難容忍偷暗號。但話說回來，這兩件事都是屬於作弊行為，都嚴重打擊到棒球運動與球員誠信，是必須被唾棄的。

要知道，在邦茲與克萊門斯身處的年代，是大聯盟官方還沒有立下嚴格實施藥檢，甚至是睜一隻眼，閉一隻眼的時期。當時與邦茲與克萊門斯同期的選手，包括了麥奎爾(Mark McGwire)、曼尼(Manny Ramirez)與A-Rod等，如今仍舊活躍於棒球界，和克萊門斯與邦茲不同的是，他們有人承認自己使用過禁藥，也些甚至因為使用過禁藥無法通過藥檢被大聯盟禁賽。可是球界與輿論似乎傾向於原諒知錯能改善莫大焉的球員，而非矢口否認使用禁藥也從未被證實使用禁藥的球員。

基特(左)進軍名人堂之後，接下來A-Rod(右)也將開始取得候選資格，但曾使用禁...
基特(左)進軍名人堂之後，接下來A-Rod(右)也將開始取得候選資格，但曾使用禁藥是影響他能否進入的關鍵。 美聯社
分享

如今，美國棒球作家們正持續的用手中的選票嚴懲克萊門斯與邦茲這兩位堪稱是近30年來最強的投手與打者，可是未來他們是否能夠同樣的標準來看待退役的2017梯太空人選手，值得觀察。時代會改變，美國棒球作家協會的思維是否也會隨著時間，改變對於禁藥門和暗號門兩起大聯盟暗黑事件的看法，不得而知。不過，隨著美國輿論對於暗號門的指責越深，禁藥門選手漂白的機率將有可能大幅提升。

太空人中火醜聞火箭

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

相關新聞

MLB／大都會找到新教頭 阿隆索：我好愛他

2020-01-23 08:17

MLB／「完美」就差一票 基特入選名人堂

2020-01-23 00:04

MLB／基特入名人堂 美媒：「救援」大聯盟

2020-01-22 17:25

MLB／未來滿分進入名人堂 美媒列出這7人

2020-01-22 18:17

MLB／沃克笑稱穿名人堂球衣較好看 基特：才沒有

2020-01-23 07:32

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

MLB／道奇粉絲「復仇」 計畫天使球場噓太空人

2020-01-22 16:18

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／洛杉磯市議會通過決議 要為道奇討回冠軍

2020-01-22 08:17

MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

2020-01-22 08:14

MLB／洛磯總管操作交易 亞瑞納多：不被尊重

2020-01-21 11:07

MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

2020-01-21 09:56

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／為奪冠放棄4千萬美元年薪 保羅：不可能

2020-01-22 16:40

NBA／內線大將賽季恐報銷 獨行俠輸球又折兵

2020-01-22 12:21

NBA／丟詹皇兒子球迷出面 湖人鐵粉拍影片道歉

2020-01-22 13:47

NBA／鮑威爾恐跟腱斷裂 巴瑞亞：沒人比他更強悍

2020-01-22 15:13

NBA／「超人魔獸」重出江湖 哈沃德將出征灌籃大賽

2020-01-22 13:50

6搶1／中華隊教練團全出爐 建仔、恰恰再攜手

2020-01-22 12:07

NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

2020-01-22 09:07

MLB／未來滿分進入名人堂 美媒列出這7人

2020-01-22 18:17

MLB／誰跑票沒投基特？ 美媒推特上掀論戰

2020-01-22 11:46

武漢肺炎疫情升溫 足協不排除棄賽奧運資格賽

2020-01-22 16:44

NBA／雷納德攻守強勢 柏金斯：應在MVP討論

2020-01-22 18:34

NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

2020-01-22 08:19

NBA／自責復出表現差 波爾辛吉斯：輸球算我

2020-01-22 16:45

NBA／21歲前累積27場破30分 唐西奇史上第3多

2020-01-22 13:54

MLB／紐郵點名一朗 名人堂得票率逼近基特

2020-01-22 16:23

NBA／生涯萬分里程碑 安戴托昆波：繼續前進

2020-01-22 14:08

中職／「小龍女」冬盟初試啼聲 為2021累積經驗

2020-01-22 16:22

日職／棒球周刊專訪張奕 棄打從投一度非常沮喪

2020-01-22 15:34

MLB／陳偉殷前隊友歐蘇納 一年約加盟勇士

2020-01-22 09:56

MLB／基特入名人堂 美媒：「救援」大聯盟

2020-01-22 17:25

MLB／太空人老闆授意 春訓要球員為偷暗號道歉

2020-01-22 10:38

MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

2020-01-22 09:38

MLB／基特前進名人堂 洋基、紅襪名將紛致意

2020-01-22 12:54

澳網／在墨爾本第99勝 費德勒連21年闖第3輪

2020-01-22 21:08

澳網／先捐1萬美金助野火 澤瑞夫：奪冠獎金全捐

2020-01-22 10:20

日職／12強賽改變張奕 燃起拚單季10勝信心

2020-01-22 16:58

武漢疫情擴大 奧運資格賽拳擊暫緩

2020-01-22 16:07

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

澳網／不去想重返球后 大坂直美逆轉闖第三輪

2020-01-22 11:35

澳網／終結開季連敗 詹家姊妹闖第二輪

2020-01-22 09:55

日職／「令和怪物」佐佐木朗希 隨羅德一軍春訓

2020-01-22 19:43

MLB／道奇粉絲「復仇」 計畫天使球場噓太空人

2020-01-22 16:18

MLB／零負評基特進名人堂 沖淡偷暗號醜聞

2020-01-22 15:11

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

澳網／男雙補進會內賽 盧彥勳攜手謝政鵬搶勝

2020-01-22 11:10

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

2020-01-23 07:00

6搶1／中華隊教練團出爐 10名成員獨缺猿隊

2020-01-23 00:28

澳網／約帥95分鐘速勝 高芙、大坂下役碰頭

2020-01-22 17:59

日職／吳念庭隨西武二軍春訓 松坂大輔列一軍

2020-01-22 14:42

NBA／今日戰績表 雷納德、唐西奇對決均攻36分快艇取勝

2020-01-22 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top