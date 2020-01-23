偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

大聯盟暗號門事件看似越演越烈，就算太空人、紅襪以開除自家總教練來做切割與止血，但仍無法停止媒體對此次事件的關注。這次大聯盟所上演「暗號門」，是自本世紀初所爆發的禁藥事件後，最大的醜聞案。然而就當輿論開始討論，太空人是否因此被摘除世界大賽冠軍頭銜的同時，2020年美國棒球名人堂的票選結果於美國時間1月21號揭曉。

美國棒球界認為偷暗號這事件比使用禁藥更可恥，這將使得禁藥傳聞的兩大球星「火箭人」克萊門斯(左)與邦茲進軍名人堂解套嗎？ 美聯社 分享 facebook

暗號門與棒球名人堂揭曉看似互相扯不上任何關係，不過，許多看門道球迷應該可以了解，為何近來這兩件事能夠被美國媒體畫上等號。

這次所發生「暗號門」與本世紀初所爆發「禁藥門」有許多差異，但相同是兩件事件都被大聯盟、媒體與球迷認為是傷害到棒球運動誠信，然而兩起事件處理方式不盡相同。

就算證據確鑿，本次暗號門目前還沒有一名選手受到任何懲處，太空人也繼續保有2017年世界大賽冠軍頭銜，「阿土伯」亞土維(Jose Altuve)依舊是2017年世界大賽MVP。反觀，自2007年米契爾報告公開後，許多一級球星都因此飽受牽連。雖這些選手們並沒有被官方做出懲罰，可是許多人後來遭遇到被迫淡出球場，甚至連最後入選名人堂機會也都一延再延。其中火箭人克萊門斯(Roger Clemens)與全壘打王邦茲(Barry Bonds)乃是禁藥門事件發展至今，影響最大兩位明星級選手。

本次暗號門目前還沒有一名選手受到任何懲處，太空人也繼續保有2017年世界大賽冠軍頭銜，「阿土伯」亞土維(中)依舊是2017年世界大賽MVP。 路透 分享 facebook

盡管2019年，克萊門斯與邦茲都以些微之差與名人堂失之交臂，但今年名人堂最終入選結果還是沒有這兩名大選手的名字。僅洋基隊長基特(Derek Jeter)與加籍強打渥克(Larry Walker)成為新一屆名人堂成員。克萊門斯與邦茲未來只剩下兩次入選機會，因為依規則，只要是連續10年入選，該名球員將會永久失去名人堂候選資格。

過去8年裡，兩人是否該入選名人堂一直爭論不下，且時間看似已不在克萊門斯與邦茲這邊，不過，由於這次暗號門出現，將來或許會有起死回生機會。

道奇投手伍德(Alex Wood)曾在自己推文上表示，與其面對打者是已知道自己球路的人，還不如去面對使用禁藥的打者。從此話就可看出美國球界風向，比起禁藥，更難容忍偷暗號。但話說回來，這兩件事都是屬於作弊行為，都嚴重打擊到棒球運動與球員誠信，是必須被唾棄的。

要知道，在邦茲與克萊門斯身處的年代，是大聯盟官方還沒有立下嚴格實施藥檢，甚至是睜一隻眼，閉一隻眼的時期。當時與邦茲與克萊門斯同期的選手，包括了麥奎爾(Mark McGwire)、曼尼(Manny Ramirez)與A-Rod等，如今仍舊活躍於棒球界，和克萊門斯與邦茲不同的是，他們有人承認自己使用過禁藥，也些甚至因為使用過禁藥無法通過藥檢被大聯盟禁賽。可是球界與輿論似乎傾向於原諒知錯能改善莫大焉的球員，而非矢口否認使用禁藥也從未被證實使用禁藥的球員。

基特(左)進軍名人堂之後，接下來A-Rod(右)也將開始取得候選資格，但曾使用禁藥是影響他能否進入的關鍵。 美聯社 分享 facebook

如今，美國棒球作家們正持續的用手中的選票嚴懲克萊門斯與邦茲這兩位堪稱是近30年來最強的投手與打者，可是未來他們是否能夠同樣的標準來看待退役的2017梯太空人選手，值得觀察。時代會改變，美國棒球作家協會的思維是否也會隨著時間，改變對於禁藥門和暗號門兩起大聯盟暗黑事件的看法，不得而知。不過，隨著美國輿論對於暗號門的指責越深，禁藥門選手漂白的機率將有可能大幅提升。