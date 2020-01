MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

這是一張基特20歲時獲得小聯盟最佳球員踏入洋基球場的照片,是他創造名人堂職棒生涯的起步。美聯社 分享 facebook 前洋基隊長基特(Derek Jeter)以99.7%得票率,首年票選就闖進名人堂,接受大聯盟官網「MLB Network」連線訪問時,第一時間還無法反應,對主持人的道賀回答,「你可以再說一次嗎?」

基特坦言接到名人堂電話時,的確全身起雞皮疙瘩,「當你開始生涯時,絕對沒有想到有天會成為名人堂,當我接到電話時很緊張,根本說不出話來,也無法注意他說了什麼。」

「MLB Network」同時連線給基特恩師、現為大聯盟副主席的托瑞(Joe Torre),基特先是感謝托瑞長期以來的指導,無論是球員生涯時期或退役後,托瑞也回應,「恭喜,現在是名人堂的一員了,當我第一次帶到你,就知道你很特別,我為你和你的家人感到高興。」

洋基老闆史坦柏瑞納(Hal Steinbrenner)透過聲明致意,「基特是過去這25年來,棒球史上最受敬愛的球員之一,這個夏天他將在古柏鎮留名,我們驕傲地承受他帶給洋基的隊史、紐約地區及棒球的榮光。」

和基特當了19年隊友的前洋基終結者李維拉(Mariano Rivera),在個人推特上貼出兩人拿到世界大賽冠軍盃的合影,並用英文和西班牙文表達祝賀,「給球員夢寐以求的最佳隊友,你努力工作、尊重比賽,還有無私的領袖風範,總是帶來許多啟發,恭喜,並謝謝我們共同擁有的回憶。」

To the best teammate a player can ever ask for...your hard work, respect for the game and selfless leadership have always served as an inspiration. Felicidades y gracias por las memorias! pic.twitter.com/iUjVUDJ1Ov