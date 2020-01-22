MLB／基特加入名人堂 托瑞、李維拉道賀

這是一張基特20歲時獲得小聯盟最佳球員踏入洋基球場的照片，是他創造名人堂職棒生涯的起步。美聯社 分享 facebook 前洋基隊長基特（Derek Jeter）以99.7%得票率，首年票選就闖進名人堂，接受大聯盟官網「MLB Network」連線訪問時，第一時間還無法反應，對主持人的道賀回答，「你可以再說一次嗎？」

基特坦言接到名人堂電話時，的確全身起雞皮疙瘩，「當你開始生涯時，絕對沒有想到有天會成為名人堂，當我接到電話時很緊張，根本說不出話來，也無法注意他說了什麼。」

「MLB Network」同時連線給基特恩師、現為大聯盟副主席的托瑞（Joe Torre），基特先是感謝托瑞長期以來的指導，無論是球員生涯時期或退役後，托瑞也回應，「恭喜，現在是名人堂的一員了，當我第一次帶到你，就知道你很特別，我為你和你的家人感到高興。」

洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）透過聲明致意，「基特是過去這25年來，棒球史上最受敬愛的球員之一，這個夏天他將在古柏鎮留名，我們驕傲地承受他帶給洋基的隊史、紐約地區及棒球的榮光。」

和基特當了19年隊友的前洋基終結者李維拉（Mariano Rivera），在個人推特上貼出兩人拿到世界大賽冠軍盃的合影，並用英文和西班牙文表達祝賀，「給球員夢寐以求的最佳隊友，你努力工作、尊重比賽，還有無私的領袖風範，總是帶來許多啟發，恭喜，並謝謝我們共同擁有的回憶。」