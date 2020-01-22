MLB／1票之差 基特99.7%得票錯過全票名人堂

基特一票之差入選名人堂。 美聯社 分享 facebook 名人堂最新票選結果出爐，「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter）以一票之差，無緣全票過關，洛磯代表渥克（ Larry Walker）則是把握最後一年票選資格，攜手基特成為今年唯二的當選者。

基特毫無意外第一年遴選就上榜，只不過回收的397張選票中，獲得396張圈選，讓他以99.7&得票率，無法追隨隊友李維拉（Mariano Rivera）去年的腳步，成為第二位全票通過者。不過他仍排進史上第二高得票率，擠下原為小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.3%。

基特20年大聯盟生涯都待在豪門洋基，手上擁有五枚冠軍戒，生涯3465支安打是洋基隊史安打王，也在大聯盟史上排名第六，共14次入圍明星賽，金手套獎和銀棒獎各五座。

第十年入圍的渥克則是拿到304張選票，從去年22.9%得票率，急升至今年的76.6%，不但通過入選門檻，還創下名人堂最大漲幅紀錄。

渥克是1997年的國聯MVP，生涯拿過三次國聯打擊王、七次金手套、三座銀棒獎，並五度入選明星賽，17年大聯盟生涯留下3成13打擊率、383轟，不過打擊數據因為十年的洛磯時光，而受到「膨脹」疑慮。

今年最大遺珠是紅襪強投席林（Curt Schilling），第八度參選的他獲得70%得票率，為落選者中最接近75%門檻的人，克萊門斯（Roger Clemens）和邦茲（Barry Bonds）分別以61%、60.7%排名在後。