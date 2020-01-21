MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

名人堂開票過半，基特仍保百分百得票率。美聯社 分享 facebook

新一屆名人堂成員即將在明天揭曉，目前開票進度剛超過五成，前洋基隊長基特（Derek Jeter）仍維持百分百得票率，有望追隨去年隊友李維拉（Mariano Rivera）的腳步，成為史上第二位全票過關者。

今年名人堂估計將回收412張選票，若需達到75%中榜門檻，需要獲得309張選票支持，目前已經有210張選票公開，基特未遭「跑票」，再拿99票就能提前宣布當選。

第一年入圍的基特被認為首年闖關成功沒太大問題，唯一有懸念的，是能不能全票過關，他生涯在豪門洋基待滿20年，擁有五枚世界大賽冠軍戒、14次入圍明星賽，各擁五座金手套獎和銀棒獎，生涯3465支安打不僅為洋基紀錄，還在大聯盟史上名列第六。

目前得票率第二高的是最後一年資格的沃克（Larry Walker），他去年只拿到54.6%得票率，不過今年看來機會濃厚，暫時以83.3%高於入選門檻；紅襪強投席林（Curt Schilling）暫握79%得票率，有望在第八年入圍這次得償所願。

其餘29名候選人現在都低於當選門檻，最接近的是邦茲（Barry Bonds）和克萊門斯（Roger Clemens），兩位沾上禁藥醜聞的前名將，分別暫以71.9%和71%得票率，挑戰闖進名人堂。