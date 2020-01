MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

史卓曼在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人打爆的影片。美聯社 分享 facebook 經大聯盟官方認證,太空人偷暗號一事罪證確鑿,許多受害者紛紛出面回想被害經過,大都會投手史卓曼(Marcus Stroman)就在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人被棒打的影片,還不時可以聽到敲擊垃圾桶所發出的聲響。

藍鳥記者杭特(Ian Hunter)找出2017年時,史卓曼先發對抗太空人的比賽畫面,當時他先發6.2局,被敲出11支安打失掉三分,其中兩分是責失分,藍鳥最終以6:7輸球,史卓曼將此影片轉至個人推特,並獲得7萬人次按讚,1.1萬人轉推。

史卓曼在推特上寫道,「終於知道為什麼會這樣了,我記得當時還好奇這些人怎麼可以逮中我一些很犀利的球種,原來是靠著同步打暗號給打者,他們毀了比賽的公正,這些傢伙過去在鏡頭和社群媒體上很大聲,現在全都安靜了。」

海盜投手阿契爾(Chris Archer)加入回文,寫著,「完全一片靜默啊。」也有球迷回應,要史卓曼下次用觸身球教訓太空人打者,不過被他理性制止,「千萬不要,我用永遠不會這麼做,現在最重要的就是讓事情過去,不要因為這件事而讓人受傷,至少我不會。」

Shit makes sense now. I remember wondering how these guys were laying off some of my nasty pitches. Relaying all my signs in live speed to the batter. Ruining the integrity of the game. These dudes were all about the camera and social media. Now, they’re all quiet! Lol 😂 https://t.co/DuknUCQaRb