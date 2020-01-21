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MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26聯合報 記者吳敏欣／即時報導

史卓曼在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人打爆的影片。美聯社
史卓曼在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人打爆的影片。美聯社
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經大聯盟官方認證，太空人偷暗號一事罪證確鑿，許多受害者紛紛出面回想被害經過，大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）就在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人被棒打的影片，還不時可以聽到敲擊垃圾桶所發出的聲響。

藍鳥記者杭特（Ian Hunter）找出2017年時，史卓曼先發對抗太空人的比賽畫面，當時他先發6.2局，被敲出11支安打失掉三分，其中兩分是責失分，藍鳥最終以6：7輸球，史卓曼將此影片轉至個人推特，並獲得7萬人次按讚，1.1萬人轉推。

史卓曼在推特上寫道，「終於知道為什麼會這樣了，我記得當時還好奇這些人怎麼可以逮中我一些很犀利的球種，原來是靠著同步打暗號給打者，他們毀了比賽的公正，這些傢伙過去在鏡頭和社群媒體上很大聲，現在全都安靜了。」

海盜投手阿契爾（Chris Archer）加入回文，寫著，「完全一片靜默啊。」也有球迷回應，要史卓曼下次用觸身球教訓太空人打者，不過被他理性制止，「千萬不要，我用永遠不會這麼做，現在最重要的就是讓事情過去，不要因為這件事而讓人受傷，至少我不會。」

史卓曼在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人打爆的影片。美聯社
史卓曼在推特轉貼了他在藍鳥時被太空人打爆的影片。美聯社
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藍鳥Marcus Stroman大都會

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