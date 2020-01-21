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MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19聯合報 記者吳敏欣／即時報導

承擔大都會教頭，前隊長萊特沒興趣。美聯社
承擔大都會教頭，前隊長萊特沒興趣。美聯社
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因為球員生涯最後一年涉及太空人偷暗號弊案，讓貝爾川（Carlos Beltran）成為大都會隊史首位一場比賽都未執教都打包走人的總教練，面對教頭出缺的情況，美媒好奇前隊長萊特（David Wright）是否有意臨危受命協助老東家度過難關，沒想到卻碰到軟釘子。

大聯盟官網作家海曼（Jon Heyman）向萊特詢問，得到以下回覆，「新年快樂，是的，我對教練的工作沒興趣，老實說，我今年春天已經有個教練頭銜，那就是指導我三歲和四歲的女兒打T座。」

今年37歲的萊特是在2018年賽季結束後退休，去年底大都會炒掉總教練卡洛威（Mickey Callaway）後，傳出萊特接班聲浪，不過他本人完全無意執教，最後球團才評選貝爾川出任。

萊特是大都會2001年首輪選秀入隊，職棒生涯只待在這支球隊，可惜最後幾年傷病纏身，導致提前高掛球鞋，留下1777支安打、242轟和970分打點。

大都會現正跟太空人、紅襪一同尋找新任總教練，這讓擁有實績的名教頭貝克（Dusty Baker）頓時成為市場上的熱門人選，不過只和太空人約好面試的他表示，還沒看到大都會和紅襪找上門，並且喊話，「先來先贏，每個人都想感覺到自己是被需要的。」

大都會萊特貝爾川

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