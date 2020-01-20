MLB／面試太空人教頭缺 貝克先喊話愛休士頓

前國民隊總教練貝克（Dusty Baker）明天要造訪太空人球團，面試新總教練一職，今天搭機抵達休士頓機場，來到熟悉的環境感觸良多，也趁機提前回答部分考題，展現對休士頓的熱愛。

多次造訪休士頓的貝克，剛到機場就開始暢談對這座城市的喜愛，「我充滿感觸，對這座城市有很深的情感，我的好友加爾（Ralph Garr）就住在這，我的家人也曾住在這。」

貝克是目前已知太空人面試過的第四位總教練人選，前面包括前金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）、前藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）、小熊隊三壘指導教練凡納伯（Will Venable），老闆克蘭（Jim Crane）希望在2月4日前找到接任者。

太空人隊雖然因為偷暗號事件，打亂球隊布局，總經理盧諾（Jeff Luhnow）跟總教練辛區（A.J. Hinch）都因而下台，但貝克認為太空人隊在今年球季仍具競爭力，「我希望能把愛帶進棒球，我需要冠軍，我也希望能為休士頓帶來冠軍。」

70歲的貝克曾拿下三次國聯最佳總教練，執教經驗22年，歷任四支球隊，2002年曾帶領巨人隊打進世界大賽，也分別幫助小熊、紅人以及國民隊打進季後賽，生涯累積1863勝，博得名教頭的稱謂，生涯始終欠缺一座冠軍則是他最大遺憾。

想到明天就要進行面試，兩年未執教鞭的貝克十分期待有機會執掌太空人隊兵符，「他們是支好球隊，我很喜歡看他們比賽，如果有機會執教的話，對我來說是個榮譽。」