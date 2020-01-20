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MLB／藍鳥補強還不夠 林多也放進購物車

2020-01-20 11:25聯合報 記者蘇志畬／即時報導

林多。 美聯社
林多。 美聯社
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紅襪隊貝茲（Mookie Betts）與印地安人隊林多（Francisco Lindor）雖非自由之身，季後交易市場傳聞卻不亞於自由球員，今天傳出季後不斷補強的藍鳥隊，有意挖來近年最佳游擊手林多。

根據加拿大媒體「Sportsnet」記者大衛迪（Shi Davidi）的報導，藍鳥原本積極網羅游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），在他與費城人隊簽約後，將目光轉向林多，尋求與印地安人交易的可能性。

林多近三季都敲出30轟，短短五個球季就累積130轟、384打點、93次盜壘的成績，生涯打擊率也有2成88，棒球事務部門總裁安托列提（Chris Antonetti）、總教練法蘭柯納（Terry Francona）都強調不會交易林多。

不過2021年球季結束，林多將成為自由球員，今年印地安人隊雖然以1750萬美元續約，避免薪資仲裁，但未能提前締結延長合約，也讓其他球團有了交易的希望。

藍鳥隊今年先後簽下柳賢振、山口俊以及羅亞克（Tanner Roark）等投手，補強先發輪值，野手方面也以以一年400萬美元（約台幣1.2億元）底薪簽下內野砲手蕭爾（Travis Shaw），但補強的腳步還在持續。

藍鳥印地安人

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