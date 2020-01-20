MLB／貝茲交易案綁定普萊斯 紅襪開價難消受

貝茲。 美聯社 分享 facebook 紅襪隊積極兜售球星貝茲（Mookie Betts），希望能靠今年球季後即將成為自由球員的他交易補強，不過經過一個冬天仍然滯銷，美國媒體爆料，原因是交易包裹綁定普萊斯（David Price）。

27歲的貝茲曾在2018年拿下美聯MVP，賣相極佳，但有興趣的球隊看到紅襪條件，認為開價過高，ESPN記者歐尼（Buster Olney）透露，紅襪隊在貝茲的交易案中希望交易球隊一起吃下普萊斯剩下三年、約9600萬美元的薪水，另外還要求兩名高順位新秀。

普萊斯在2016年與紅襪簽下7年2.17億美元的合約，曾是投手最高紀錄，2018年在世界大賽出賽三場、兩場先發，拿下2勝0敗，防禦率1.98，幫助紅襪隊拿下冠軍，但如今34歲的他，剩下三年年薪都是3200萬美元，對亟欲瘦身的紅襪來說是一大負擔。

紅襪隊老闆亨利（John Henry）在去年球季結束後，就已表示今年球季要縮減團隊薪資，壓到豪華稅門檻的2.08億美元之下，外界也因此預測，以貝茲的MVP級身手，成為自由球員後，紅襪隊要留住他的可能性不大，不如搶先換回一些籌碼。

不過目前看來，貝茲留在紅襪隊開季的可能性較大，大聯盟官網專欄作家賈斯提斯（Richard Justice）就撰文指出，紅襪隊雖然在市場上丟出貝茲、普萊斯以及布萊德利（Jackie Bradley Jr.）的交易訊息，但目前收到的提案都還不足以打動紅襪隊。