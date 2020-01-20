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三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00tyruschen

在明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）與雙城隊簽下四年9200萬美元大約後，大豐收的自由球員市場似乎即將告一段落，距離春訓報到日也僅剩下不到一個月的時間。尤其在大聯盟理事長曼菲德（Rob Mansfred）宣佈決定重罰偷暗號的太空人高層（雖說有人覺得根本不夠重），卻對球員輕輕放下後，只見整個棒球界忙著對「暗號門」這樁史上最大醜聞之一議論紛紛，關於自由球員的小道消息幾已完全銷聲匿跡。

唐納森去年7、8月瘋狂趕進度獲得了甜美的回報，雙城送給他一份優渥的四年合約。 美...
唐納森去年7、8月瘋狂趕進度獲得了甜美的回報，雙城送給他一份優渥的四年合約。 美聯社
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但其實市場上還有三位年薪千萬以上等級的強打者——去年季中從老虎轉戰小熊的卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）、國聯分區季後賽大爆發的歐蘇納（Marcell Ozuna）以及自加入大聯盟後始終話題不斷的古巴「野馬」普伊格（Yasiel Puig）。這三位明星球員獲得自由之身至今數月還找不到新東家。巧的是，他們也正是這個冬天市場上身價最高的外野手。但如今不但「乏隊問津」，似乎連球迷也都忘了他們的存在。

卡斯特蘭諾斯(左)、普伊格(中)和歐蘇納(右)都是有長打實力的外野手，但在今年自...
卡斯特蘭諾斯(左)、普伊格(中)和歐蘇納(右)都是有長打實力的外野手，但在今年自由球員市場中竟然乏人問津，這是過去非常少見的狀況。 歐新社資料照片
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這三位外野手之中，打擊最強的卡斯特蘭諾斯反倒最年輕（現年27歲）。原為三壘手的他其實是半路出家，2017年季末才因守備爛到讓老虎看不下去而改守外野。不過卡斯特蘭諾斯雖說守備不行，打擊卻年年都有進步。至去年為止已連續三年擊出20支以上全壘打，OPS都在.800以上，而且二壘安打支數從三年前的25支一路增加到去年領先全大聯盟的58支。尤其在季中被交易到小熊後，卡斯特蘭諾斯的打擊表現更好似脫胎換骨，51場比賽就轟出16發全壘打並有.321/.356/.646的打擊三圍佳績。去年九月甚至有媒體預測他在成為自由球員後有機會拿到五年一億以上的高薪。

現年29歲的歐蘇納也不是省油的燈，不但生涯有五季擊出20發以上全壘打，並且在2017年轟出37發全壘打（國聯第三），OPS+ 149也高居國聯第五名，當時在馬林魚與史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）組成全大聯盟最可怕的外野陣容。攻守俱佳的歐蘇納還包辦同年的外野手銀棒獎及金手套獎，也因此在馬林魚新任老闆基特（Derek Jeter）決定清倉大拍賣送走陣中明星球員時，當時不過五年球齡的歐蘇納馬上成為各隊競逐的目標，最後才被紅雀以四換一得手。

至於普伊格雖然目前評價落居卡斯特蘭諾斯及歐蘇納之後，其實他才是三人中生涯OPS最高的一人（.823，卡斯特蘭諾斯與歐蘇納分別是.797及.784）。儘管去年兩度被交易到紅人及印第安人，球迷印象最深刻的應該仍是普伊格身穿道奇球衣的英姿——也包括他那舔球棒及豪宅屢遭小偷的花邊新聞。雖說普伊格自初登大聯盟打出令人驚豔的表現（生涯前兩季OPS分別高達.925及.863）後，一直未能成長成眾所寄望的超級球星，但他近三年也仍保有每季20發全壘打的成績，前兩季的WAR 3.8及2.7也有一定水準。而且普伊格現年也僅29歲，猶是當打之年。

卡斯特蘭諾斯近兩季打出50支全壘打，在大聯盟並不算是特別出色，但他還打出了104...
卡斯特蘭諾斯近兩季打出50支全壘打，在大聯盟並不算是特別出色，但他還打出了104支二壘安打和8支三壘安打，未來全壘打與打點能力還有可能再提升。 歐新社資料照片
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有這些過往成就做背書，不論媒體或球迷，自然都認為這三位明星外野手的身價當在年薪千萬以上。根據Fangraph網站仰賴「群眾智慧」所作的球迷民調，卡斯特蘭諾斯值得四年5600萬的身價，攻守兼備的歐蘇納更有四年6400萬的行情，也認為普伊格應可拿到三年3830萬的價碼。一向最具指標性的MLBTR網站預測卡斯特蘭諾斯有望拿到四年5800萬的新約，歐蘇納則有三年4500萬的身價，但等而次之的普伊格則不被看好，僅被預估能拿到一年800萬的價碼。

然而這一切卻都成了空談。自開市後關於這三位外野手的謠言鮮少登上版面。數來數去也不過就白襪、遊騎兵這兩隻企圖力爭上游的球隊傳出有興趣。但在白襪交易來遊騎兵年輕外野手馬札拉（Nomar Mazara）、簽下強打捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、老砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion）後，對於外野及進攻火力的需求已不再迫切。換走馬札拉讓遊騎兵外野戰力更顯脆弱，他們在這三人之中選擇其一的可能性也最高。但既然沒有其他球隊搶人，他們自然大可好整以暇，等待三位球員跟經紀人自行降價。

當然這三位外野手之所以乏人問津，他們自身的既有缺陷也脫不了關係。現階段打擊火力最兇猛的卡斯特蘭諾斯守備卻也最糟。根據大聯盟官方的OAA數據（意即守備上能比平均一般外野手多製造幾個出局數），2018年卡斯特蘭諾斯的成績是-24（少製造24個出局），不但在全聯盟墊底且遙遙落後所有外野手。前面提到遊騎兵對卡斯特蘭諾斯有興趣，但據報導外野戰力明顯有空缺的他們寧可叫他改守一壘，可以想見大家對卡斯特蘭諾斯的守備多沒信心。

守備其爛無比的卡斯特蘭諾斯被打槍，攻守俱佳的歐蘇納卻不見得更受歡迎。據報導對他有興趣的僅有遊騎兵跟老東家紅雀而已，而且在遊騎兵的心目中他的順位還排在卡斯特蘭諾斯之後。說穿了是因為任何一隊一旦簽下獲得紅雀合格報價（Qualified Offer）的歐蘇納，都將因此喪失寶貴的選秀權。而且雖說歐蘇納過去守備評價良好，但同樣根據OAA數據，去年歐蘇納的表現（-8，倒數第十）甚至比卡斯特蘭諾斯（-7，全大聯盟倒數第14）還糟糕，而且從2017年的+3、2018年的-1至今不斷退步。即便歐蘇納自己公開表示偏好留在紅雀，而且他的老東家沒有喪失選秀權的顧慮，最有意願跟歐蘇納再續前緣，仍至今遲遲未有動作，是否表示他們也不看好他的未來？至於三人中評價最低的普伊格，由於近年來尤其去年打擊表現未臻理想，顯然更被各隊視為食之無味的雞肋，就連包打聽的記者們都懶得為他有可能跟哪隻球隊簽約的小道消息而奔走，與他當年在道奇的聲勢完全不可同日而語。

歐蘇納近三季打出89支全壘打、301分打點，下季30轟、100分打點應該不是難事...
歐蘇納近三季打出89支全壘打、301分打點，下季30轟、100分打點應該不是難事，但他近兩季打擊率急速下滑，可能是一大隱憂。 歐新社資料照片
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除了這三位球員自身的缺陷外，對一線外野手並不友善的外在大環境也是三人至今仍在「待業」的主因。卡斯特蘭諾斯、歐蘇納及普伊格雖都堪稱球星，其實不上不下，既難與哈波（Bryce Harper）、貝茲（Mookie Betts）等超級明星外野手相並肩，砲管也輸給許多內野手，像是剛簽約的唐納森及勇奪今年野手最高薪的瑞登（Anthony Rendon）。因此各隊寧可退而求其次去簽市場上次一等級的外野手，像是排名在三人之後的卡洪（Kole Calhoun，與響尾蛇簽下兩年1800萬合約）、迪克森（Corey Dickerson，與馬林魚簽下兩年1750萬合約），甚至連來自日本職棒的秋山翔吾都受到更多矚目，最終並與紅人簽下三年2100萬算是相當優質的合約。

另一方面，這三位球星至今仍找不到「頭路」的窘境，某種程度也反映了內外野手的重要性天秤正不斷朝向內野傾斜的現狀。在所謂的「守備光譜」（Defense Spectrum，依守備位置困難度所作的排序，從最低到最高分別是一壘、左外野、右外野、二壘、中外野、三壘、游擊及捕手）上，總體來說原就是內野遠比外野重要。打擊出色的新秀內野手也多半只有在守備練不上來時才會被「放逐」到外野，並且在轉任外野後更需維持一定水準的打擊火力才有機會站穩大聯盟。但如今內野人才輩出，攻守全才的內野手比比皆是，守備表現較不重要的外野手更被比下去。另外近來能夠「無痛過渡」到外野的球員所在多有，最典型的例子今年才剛出爐——道奇新科MVP貝林格（Cody Bellinger）就是從一壘「撈過界」，不但拿下外野金手套獎，守中外野也游刃有餘。加上內外兼修又有一定打擊實力的工具人也不少，像是雙城的岡薩雷茲（Marwin Gonzalez，去年與雙城簽下兩年2100萬合約），也對只能守外野的球星生存空間有著不小的影響。

普伊格是天生的打擊好手，有力量也有速度還有雷射肩，但常常出現比賽態度不佳，如跑壘...
普伊格是天生的打擊好手，有力量也有速度還有雷射肩，但常常出現比賽態度不佳，如跑壘不積極、出現低級守備錯誤等。 歐新社資料照片
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當然頂級球星永不缺乏舞台，今年自由球員市場還沒關門，許多球隊就已經開始打起明年市場上頭獎貝茲、太空人開路先鋒史普林格（George Springer）這兩位外野手的主意，也更顯出卡斯特蘭諾斯、歐蘇納及普伊格三人地位之尷尬。大聯盟原就是十年河東十年河西，風向永遠不斷在改變，身在其中的球員行情自然深受影響，這三位球星的新東家難覓，只不過是近年潮流的一段縮影。

tyruschen

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