MLB／押注洋基可退錢 博弈公司：太空人作弊

一家運動博弈公司宣布，只要是2019年押注洋基能夠拿下美聯冠軍或世界大賽冠軍的人，就可獲得全額退費。 美聯社 分享 facebook 對太空人偷暗號生氣的不只受影響的球隊，運彩賭迷也多少難以接受，美國一家運動博弈公司宣布，只要是2019年押注洋基能夠拿下美聯冠軍或世界大賽冠軍的人，就可獲得全額退費。

太空人在2017年世界大賽期間透過中外野攝影機竊取對手暗號，破解後即時傳給打者，大聯盟針對此事調查結果確為作弊行為，但懲罰中未針對冠軍資格。

雖然太空人隊在其他球季是否有比照辦理不得而知，但球迷難免質疑戰績「純度」，特別是去年季後賽在第六戰輸給太空人隊的洋基迷更是忿忿難平，一家主要接受紐澤西、愛荷華州賭注的運動博弈公司「 PointsBet」就發出聲明，願意提供退費。

「 PointsBet」表示，因為太空人作弊，所以洋基輸了，針對去年押注洋基隊贏得美聯冠軍、世界大賽冠軍的賭注，我們都願意全額退費，「洋基迷，我們挺你。」只要曾線上下注過的賭迷，就會以獎金方式直接退款到原帳號。

「 PointsBet」執行長艾金（Johnny Aitken）接受訪問時表示：「就目前這瘋狂故事的調查進度看來，這是我們該做的，讓這些感覺被欺騙的洋基迷能夠把錢拿回去，這項醜聞可能還會在大聯盟吵一陣子，但在我們這邊不會。」