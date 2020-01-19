MLB／太空人不斷面試 前國民教頭貝克也入列

太空人隊總教練職位開缺，周二預計面試名教頭貝克（Dusty Baker），不過手腳可能要加快，根據紐約郵報報導，大都會隊也有意找貝克擔任總教練。

日前爆發的太空人隊偷暗號事件，導致三位總教練下台，太空人隊總教練辛區（A.J. Hinch）、紅襪隊柯拉（Alex Cora）、大都會隊貝爾川（Carlos Beltran）都離職，三隊都趕著在春訓前敲定接任人選。

70歲的貝克執教過巨人、小熊、紅人以及國民隊，生涯22年累積1863勝1636敗，勝率5成31，2002年曾帶巨人隊打進世界大賽，可惜在第七戰敗給天使隊。

除了貝克是可能人選，太空人隊目前已經面試過前金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter），還有前藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）、小熊隊三壘指導教練凡納伯（Will Venable），現任板凳教練艾斯帕達（Joe Espada）也是候選人。

外傳傳奇殺人蜂（Killer B's）打線也是徵詢對象，老闆克蘭（Jim Crane）坦言曾與畢吉歐（Craig Biggio）、貝格威爾（Jeff Bagwell）以及柏克曼（Lance Berkman）談過，他們也願意提供球隊協助。

太空人隊計畫在2月4日前找到新總教練，才能繼續尋找下一任總經理，前總經理盧諾（Jeff Luhnow）與辛區同樣在收到禁賽處分後遭到開除。