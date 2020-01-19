MLB／安打王羅斯身後追封名人堂？發言人打槍

分享 facebook 遭大聯盟驅逐的球員能否在過世後追封進入名人堂，發言人今天給了明確回覆「No」，只要名列官方無選任資格清單上的人，即使過世也無法獲得洗白，這象徵「安打王」羅斯（Pete Rose）確定無緣名人堂。

昨天有消息來源向ESPN指出，大聯盟近日有意鬆綁，限制名單的球員一旦過世後就會「登出」紀錄，因為原本的目的只是避免球團錄用，但名人堂發言人薛斯塔科夫斯基（Jon Shestakofsky）今天告訴ESPN，「在無選任資格名單上的人，即使過世後也會留在上頭。」意即名人堂不可能放行醜聞球員登上票選名單。

名人堂在1991年就宣布，大聯盟永不錄用名單上的球員不會出現在票選名單上，這項政策被外界稱為「羅斯條款」，因簽賭案遭大聯盟驅逐的羅斯，即使擁有史上最多的4256支安打，卻從來沒有出現在名人堂票選名單上。

如果限制名單上的球員過世後能在現代補選中重返名人堂，白襪的「無鞋喬」喬‧傑克森（Joe Jackson）將有望成為首例，涉入打假球案件的他1951年以64歲之齡過世，不少人長期以來幫忙提出申請，希望大聯盟撤銷限制名單，讓他得償進入名人堂，不過現任主席曼弗瑞（Rob Manfred）已在2015年駁回。

記者也向羅斯徵詢看法，提問是否相信能在身故後踏進名人堂，羅斯笑著回答，「我是要怎麼知道？你可以幫我嗎？」