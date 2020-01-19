MLB／不捨柯拉離隊 紅襪狄佛斯：他像父親一樣

前紅襪教頭柯拉(右)與狄佛斯。 美聯社 分享 facebook 太空人偷暗號弊案延燒，讓時任板凳教練的紅襪教頭柯拉（Alex Cora）跟著下台，紅襪小將狄佛斯（Rafael Devers）今天出席球迷活動時表示相當難過，因為柯拉在他心中就像一位爸爸。

「我很喜愛為他打球。」狄佛斯說道，「這件事很不幸，聽到他不再是我們的教頭時，我相當難過。」

太空人調查報告出爐後，柯拉被認為牽涉其中，雖然官方罰責未動手，柯拉自行和紅襪共同宣告分道揚鑣，狄佛斯也在事發和這位前總教練聯繫，「他對我而言就像一位父親，特別在棒球這塊，我真的很難過他不再和我們共事。」

狄佛斯2017年以20歲之齡登上大聯盟，當時總教練還是法瑞爾（John Farrell），不過隔年生涯首個完整大聯盟賽季，就是由柯拉執掌兵符，兩人共事了兩年。

狄佛斯形容柯拉，「他是一位擁有多年經驗的教練，知道許多棒球知識，我總是把他當靠山，我有跟他談過，也跟波賈茲（Xander Bogaerts）等隊友們談過這情況，雖然很傷心，但我們得持續往前。」

上賽季狄佛斯表現傑出，156場出賽有3成11打擊率、32轟和115分打點，但他說新賽季只想維持健康，「因為只要健康出賽，我知道我有能力貢獻。」

紅襪目前也正因2018年使用影像重播室偷暗號一事被大聯盟調查，當被問到紅襪過去這幾年是否有做不法勾當時，狄佛斯回答，「沒有。」