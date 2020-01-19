MLB／偷暗號球員也該受罰 近6成美國人支持

近6成美國人支持2017年封王的太空人隊偷暗號球員也該受罰。 美聯社 分享 facebook 太空人隊偷暗號事件延燒至今，雖然有三位總教練因此下台，但球員置身事外，ESPN就透過網路民調調查，發現有58%的美國人都希望大聯盟也對參與的太空人球員開鍘。

ESPN在公關公司「Global Strategy Group」的幫助下，於1月16到17日針對美國1010名成人進行偷暗號事件的意見調查，其中有810人是大聯盟球迷，標準差在正負3%。

根據統計，58%的成人贊成大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）應該要對太空人球員加以懲罰，有72%的成人、76%的大聯盟球迷支持大聯盟對偷暗號的球員進行更進一步的處罰。

偷暗號事件無疑是大聯盟近年來最大醜聞，有61%的大聯盟球迷表示，他們密切關注太空人與紅襪隊的相關消息，約三分之一的大聯盟球迷表示未來會減少看這兩隊的比賽，不過49%的美國人認為，禁藥事件還是比偷暗號更糟糕，44%認為偷暗號比羅斯（Pete Rose）簽賭事件糟。

偷暗號到底有多糟糕？約八成的大聯盟球迷認為目前的情況是「嚴重」的，若層級拉高到「非常嚴重」，也超過五成球迷這麼認為；而拉寬到全美國人，則是77%認為「嚴重」、45%認為「非常嚴重」。

至於被抓到作弊的球隊是否該取消冠軍資格？有56%的球迷認為太空人應該退還2017年世界大賽冠軍，53%的人認為如果紅襪也有罪就該比照辦理。

偷暗號事件也影響球迷對大聯盟球隊的想法，有74%的美國人、76%的球迷認為，大多數球隊都有採用電子設備偷取暗號，只是太空人跟紅襪隊被抓到。