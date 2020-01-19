MLB／紅襪遭受調查 馬丁尼茲感覺糟透了

在太空人隊偷暗號的報告出爐後，大聯盟官方現在正在檢驗2018年紅襪隊是否也使用攝影機協助奪冠，看到自己的球隊接受調查，強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）直言：「糟透了。」

馬丁尼茲認為紅襪絕對沒有做任何錯事，也期待調查報告盡快還他們清白，「老實說，感覺很糟，但你知道嗎？我很期待調查趕快結束，這樣他們就知道什麼事都沒發生。」

至於為何信心十足？馬丁尼茲說：「因為我就在那裡，我看到發生什麼事，大家都忘記，從2016、2017年開始，這就是一支好球隊，這兩年都贏了93場比賽，只是隔年變得更好。」

波賈茲（Xander Bogaerts）日前說明，紅襪隊的好成績來自苦練，馬丁尼茲想法相同，「我的棒球生涯中待過許多球隊，這是最認真訓練的一支隊伍，他們為了比賽研究許多、準備許多，這是我從未見過的。」

雖然2018年紅襪隊的調查尚未出爐，但球隊已受到影響，總教練柯拉（Alex Cora）因太空人一案而退出執教，馬丁尼茲說：「我有點心碎，我有跟他聊過，也了解他的立場，他不想在球季中讓球隊分心，他在球隊的角色很關鍵，是我最喜歡的總教練之一。」

去年世界大賽結束後，馬丁尼茲並未行使逃脫條款，也讓紅襪隊今年保有競爭力，馬丁尼茲表示：「我想要贏球，我想要世界大賽冠軍，如果我逃脫，沒辦法保證到有競爭力的球隊，我知道現在這支球隊就很有競爭力，大家都忘記去年一堆人受傷，也忘記我們曾是最棒的球隊，我知道我們可以再次做到。」