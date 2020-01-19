MLB／稱蜂鳴器作弊「荒謬」 亞土維放話重返世界大賽

太空人球員露面出席球迷會，親自回應偷暗號弊案後續，記者向當家球星亞土維（Jose Altuve）提問被外界稱呼作弊者有何感想，他回答，「你不會希望有任何人這樣稱呼你，但我有兩個選項，一個是哭泣，一個是上場比賽幫助球隊，你知道我會選哪一個。」

亞土維近日被指控在身上裝蜂鳴器，接收隊友破解對方投捕暗號後傳遞的訊號，這也是他賽後慶功不想被扯掉上衣的原因，但他本人回應，「有夠荒謬，老實說我聽到後並不沮喪，雖然我們知道有人放這種話，但對我而言最佳情況是，大聯盟已經調查完我了，並沒找到任何證據。」

大聯盟未將處罰下放至球員階層，只禁賽了總管盧諾（Jeff Luhnow）和教頭辛區（AJ Hinch），兩人隨後也被太空人球團開除，另外，曾經涉案的紅襪教頭柯拉（Alex Cora）及大都會教頭貝爾川（Carlos Beltran）也跟著下台，亞土維對昔日戰友丟飯碗表示惋惜，「我替他們難過，他們都是好人。」

歷經場外風雨，亞土維知道太空人得用場上成績再度挽回球迷的心，隊友們需要團結闖回世界大賽，「我們必須保持像個團隊，我不會改變對隊友的看法，他們都是最佳隊友，相信我，今年底所有事都會好轉，我們會再度打進世界大賽，人們不會信這番話，但我們會，我們會跟去年一樣闖進去的。」