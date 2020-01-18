MLB／費爾斯爆料偷暗號遭批 美聯社撰文力挺

投手費爾斯（Mike Fiers）向媒體爆料，導致太空人偷暗號事件全面攤開在陽光下，雖然外界有聲音不認同，但美聯社專欄作家紐柏瑞（Paul Newberry）撰文力挺，「謝謝你費爾斯，歷史會給你應得的尊重。」

紐柏瑞認為，若要撰寫大聯盟歷史，費爾斯的名字勢必要記上一筆，但跟投出兩場無安打比賽相比，讓世人認知到太空人偷暗號事件的角色更是重要，也希望球員們在今年球季能向他舉帽致意。

當然也有人視他為背叛者，不該將球隊內部事項向外爆料，不具名的太空人隊球員曾叫費爾斯把世界大賽冠軍戒還來，ESPN球評門多薩（Jessica Mendoza）日前也表示，費爾斯不該向媒體爆料，應該先向大聯盟官方呈報此事。

門多薩表示：「這通常不是大聯盟會調查的事，而一位受益其中、參與其中的球員，離開球隊後才爆出消息，我第一時間聽到的時候，覺得不應該這麼做，我能理解如果你要提醒新隊友這件事，這是為了幫助球隊，但向外界爆料，這我難以接受。」

紐柏瑞則對門多薩的想法不以為然，「如果費爾斯當初沒有具名向記者爆料，這起醜聞很可能根本不會全面地攤開在世人面前。」

紐柏瑞甚至認為，到時大聯盟可以視利益需求，公開部分結果就好，盧諾（Jeff Luhnow）、辛區（A.J. Hinch）、柯拉（Alex Cora）以及貝爾川（Carlos Beltran）可能都還保住工作。

事件發展至今，貝爾川是當時球員中唯一被提及姓名，紐柏瑞呼籲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）要更進一步，處罰所有參與偷暗號的主要球員，並減少大聯盟球隊在比賽中觀看影像的風氣。