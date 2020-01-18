MLB／為二刀流開特例 天使曝大谷條款將上路

為了讓「二刀流」更好實現，大聯盟有望推動「大谷條款」上路。 路透社 分享 facebook

為了讓「二刀流」更好實現，大聯盟有望推動「大谷條款」上路，天使總管艾普勒（Billy Eppler）透露，正在和大聯盟官方擬定一項新制度，讓大谷可以不用進傷兵名單就能在小聯盟投復健賽，同時又可以隔天在大聯盟出賽打擊。

艾普勒上廣播節目時表示，和大聯盟談了將近一年，終於讓「二刀流」球員獲得放寬規則的空間，他說，「今年主席同意的其中一項規定，讓我們可以送大谷翔平以投手身分去小聯盟復健賽，要是隔天我們有需要，可以再派他上大聯盟打擊。」

過往球員若需要在小聯盟進行復健賽，需要列受傷名單，而且至少要待上十天，若是新規則上路，正在從手肘韌帶重建手術（Tommy John）的大谷翔平，不用為了試投小聯盟復健賽而放到受傷名單，確保能在大聯盟打擊出賽的資格，降低對天使打線的火力影響。

對於外界指責大聯盟官方此項政策獨惠天使，可能有失公平，艾普勒有話要說，「大谷翔平投復健賽當天，我們必須比其它球隊少打一人。」意即每當派大谷去小聯盟投球，天使不會再讓他該日回大聯盟打擊，只會用其餘25人出征賽事。

目前天使對於大谷翔平何時重返大聯盟投手丘還沒有明確日期，只說可能會開季後稍晚登板，現在有了大聯盟允許的新條款，他4月就能一邊在小聯盟重建投球強度，同時續以「打者大谷」幫助天使。