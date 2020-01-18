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MLB／藥檢未過今年首例 洛機投手遭禁賽80場

2020-01-18 10:09聯合報 記者蘇志畬／即時報導

洛磯隊投手勞倫斯藥檢未過遭禁賽80場。 美聯社
洛磯隊投手勞倫斯藥檢未過遭禁賽80場。 美聯社
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大聯盟今年第一名藥檢未過遭禁賽球員出爐，洛磯隊投手勞倫斯（Justin Lawrence）被驗出服用增強運動表現藥物，脫氫氯甲基睾酮（Dehydrochlormethyltestosterone, DHCMT），因違反大聯盟官方規定，處80場禁賽懲罰。

25歲的勞倫斯自2018年11月起被放入洛磯隊40人名單，去年球季被下放小聯盟，尚未在大聯盟登板過，去年從1A升上3A，後援8場，1勝1敗、防禦率8.71，隨後在4月被放入傷兵名單，復出後被移至2A，30場後援，0勝4敗、防禦率8.78，表現不盡理想。

大聯盟洛磯小聯盟

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