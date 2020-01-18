MLB／偷暗號事件燒進國會 眾議員要求開聽證會

太空人偷暗號事件占據近期全美運動版頭條，可能也要延燒到政治版面。 美聯社 分享 facebook

太空人偷暗號事件占據近期全美運動版頭條，可能也要延燒到政治版面，美國國會眾議員拉什（Bobby Rush）針對大聯盟近期的最大醜聞，請求能源及貿易委員會召開聽證會。

拉什在申請聽證會的信中寫道，「我相信，完整的調查大聯盟作弊醜聞是我們的道德責任，好好檢視這個癌症擴散的範圍，我也相信調查的面向包括大聯盟對此採取的行動，以及涉及其中的球隊，以便懲戒牽連其中的人物。」

大聯盟日前公布的調查報告，載明太空人隊在2017年世界大賽期間，非法偷取對手暗號，祭出懲罰包括總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）禁賽一年，球隊失去2020年、2021年前兩輪選秀權，罰款最高上限的500萬美元（約台幣1.5億元）；盧諾與辛區隨後遭開除，牽涉其中的紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）、大都會總教練貝爾川（Carlos Beltran）也都下台。

如果聽證會正式成立，上述名字可能都會在出席名單中，國會介入職業運動案例不少，近期最有名就是2005年麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）等球員，都因禁藥事件出席聽證會。

拉什表示：「大聯盟正處於道德危機中，作弊在任何運動中都是令人厭惡的，尤其是職業運動，許多小孩包括大人也是，都視其為美國夢的象徵，只要努力工作加上決心就有可能，但近期的難堪事件無疑是對這個理想的致命一擊。」