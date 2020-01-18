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MLB／默許楚奧特打生長激素？ 官方發聲明澄清

2020-01-18 08:48聯合報 記者吳敏欣／即時報導

12強美國隊總教練布洛休斯（Scott Brosius）之子大衛（David Brosius），昨天突然爆料天使球星楚奧特Mike Trout）施打生長激素，今天大聯盟官方和球員工會發出聯合聲明，澄清沒有任何球員因藥物治療獲得使用賀爾蒙的許可。

近來大聯盟因偷暗號弊案鬧得滿城風雨，大衛在網路上加入爆料，指出父親2017年擔任水手三壘指導教練時，就知道太空人作弊，不過官方卻睜一隻眼閉一隻眼，直到媒體將之公諸於世。

大衛揭發官方隱忍的醜聞不只一樁，指稱楚奧特鑽漏洞，長期施打生長激素，以治療甲狀腺疾病，而大聯盟也沒有任何動作，因為他們不想要讓外界知道，全聯盟第一球星用藥，不過圈內人士都知情。

大衛沒過多久就刪掉留言，但已經引發蝴蝶效應，大聯盟和球員工會今天發出聲明，指出禁藥防治單位是獨立組織，年度報告中公開記載，球員在賽季前可接受藥物治療，但沒有大聯盟或小聯盟球員，以治療為由擁有免責權，或被允許施打生長激素。

然而在官方聲明出稿前，紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）先一步向記者透露，楚奧特確實獲大聯盟給予特權用藥，而且球員們都知道，只是沒有人在意，並且指出要獲得官方豁免，得先經過非常複雜的程序。

大聯盟楚奧特Mike Trout

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