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MLB／太空人風暴正熱 拉魯薩也被指控偷暗號

2020-01-18 08:40聯合報 記者蘇志畬／即時報導

太空人隊偷暗號事件正在熱頭上，前塞揚獎投手麥道威爾（Jack McDowell）也跳出來指控，名教頭拉魯薩（Tony La Russa）曾在1980年代，為白襪隊建構偷暗號系統。

麥道威爾在1987年以白襪隊投手身分升上大聯盟，雖然拉魯薩在1986年就已被白襪隊開除，不過今天接受訪問時，仍指出舊白襪主場科米斯基體育場（Comiskey Park）設有攝影機偷取暗號，原因來自拉魯薩的主意。

麥道威爾表示：「1980年代，我們在舊科米斯基體育場有套系統，中外野的開特力燈飾有道光，可以經由總教練辦公室的開關切換，也有攝影機拍攝捕手。」比賽中隔天先發的投手要坐在辦公室中看對手暗號，然後透過燈光打訊號給打者。

選擇到現在才爆料，麥道威爾提出的原因是看不慣拉魯薩至今仍順風順水，「拉魯薩是建構這個系統的人，但他還是在大聯盟球隊裡，賺個50萬美元之類的，沒人要去追查這件事，這樣的事情真是司空見慣，他們鎖定特定人士，卻放了某些人一條生路。」

拉魯薩從1979開始執教白襪隊8年，隨後運動家10年、紅雀隊16年，生涯累積2728勝，拿下過三座世界大賽冠軍，也獲選進入名人堂，如今正擔任天使隊顧問，天使隊未針對此事發表回應。

不過麥道威爾也指出，搬遷到新的科米斯基體育場（現名保證率球場）後，他就不確定白襪隊是否還有偷暗號，「有傳聞我們有，但不像上一個在外面可以明顯看到，也沒有要投手去切換開關什麼的。」

太空人利用中外野攝影機即時偷取暗號傳遞給打者，大聯盟公布報告後，已有三名總教練下台，太空人隊辛區（A.J. Hinch）、柯拉（Alex Cora）以及大都會隊貝爾川（Carlos Beltran），現役球員則閃過風暴。

白襪大聯盟天使

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