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MLB／遭洋基放生 傳艾爾斯柏瑞獲小熊興趣

2020-01-18 08:09聯合報 記者吳敏欣／即時報導

洋基「放生」的艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）有望延續大聯盟生涯。根據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）透露，小熊正在考慮網羅「小帥哥」，其中一項原因，是新教頭羅斯（David Ross）過去曾和他當過紅襪隊友。

艾爾斯柏瑞去年11月底正式遭洋基釋出，目前正透過球員工會上訴，向洋基追討剩下的2600萬美元的薪資，近兩年未有任何出賽且高齡36歲的他，依舊有球隊表達興趣，被小熊視為開路先鋒的後備人選。

小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）雖然在開路先鋒一職上表現出色，擁有4成26上壘率，但他明確表達想待在中心棒次的意願，「我打第一棒表現得很好，但我最想要打的還是第三或第四棒，無論羅斯給我什麼工作，我都會盡全力的。」

羅斯一上任就得為先發第一棒人選傷腦筋，他在接受芝加哥媒體訪問時，提及紅襪前隊友艾爾斯柏瑞，回憶「小帥哥」2013年時如何扮演好當家先發的角色，為紅襪爭奪冠軍，形容他是良好範本。

海曼指出，小熊已經和艾爾斯柏瑞接觸，但會不會真的延攬，還有一段不短的思考空間，畢竟洋基七年1.53億美元的投資失敗血淋淋上演，無論是年紀、健康和兩年時間未出賽，都是小熊的顧慮。

小熊洋基羅斯

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