MLB／紅人鮑爾撿到槍 酸太空人作弊還出限量T

鮑爾推出限量T，大酸太空人作弊。 截自鮑爾網路商店 分享 facebook

鮑爾（Trevor Bauer）向來都質疑太空人偷暗號，今日媒體剛報導亞土維（Jose Altuve）蜂鳴器作弊疑雲，鮑爾當然抓準機會狠酸一頓，還推出太空人作弊限量T恤，嘲諷意味濃厚。

太空人偷暗號事件火越燒越旺，今天更傳出明星二壘亞土維疑似偷藏蜂鳴器，時常語不驚人死不休的鮑爾，就特別在推特轉發相關貼文，大酸特酸。

鮑爾不僅表示自己曾從不同的人口中聽過類似的傳聞，也突發奇想設計名為「蜂鳴器跟OK繃（Buzzers & Bandaids）」的太空人作弊T，還很用心在個人推特宣傳，寫道：「你們肯定都知道要上架了，限量發售，趁在被下架前趕快入手吧！」

Y’all had to know it was coming 😂😂 limited edition. Get yours before it gets suspended from my shop for a year. https://t.co/HjB9T9ZTVh — Trevor Bauer (@BauerOutage) January 16, 2020

鮑爾的嘲諷手段可不只如此，在該商品介紹欄位，鮑爾還打上「嗡嗡。嗡嗡。對手的球路都在我手中。」酸味十足。