MLB／紅人鮑爾撿到槍 酸太空人作弊還出限量T

鮑爾推出限量T,大酸太空人作弊。 截自鮑爾網路商店 分享 facebook

鮑爾(Trevor Bauer)向來都質疑太空人偷暗號,今日媒體剛報導亞土維(Jose Altuve)蜂鳴器作弊疑雲,鮑爾當然抓準機會狠酸一頓,還推出太空人作弊限量T恤,嘲諷意味濃厚。

太空人偷暗號事件火越燒越旺,今天更傳出明星二壘亞土維疑似偷藏蜂鳴器,時常語不驚人死不休的鮑爾,就特別在推特轉發相關貼文,大酸特酸。

鮑爾不僅表示自己曾從不同的人口中聽過類似的傳聞,也突發奇想設計名為「蜂鳴器跟OK繃(Buzzers & Bandaids)」的太空人作弊T,還很用心在個人推特宣傳,寫道:「你們肯定都知道要上架了,限量發售,趁在被下架前趕快入手吧!」

Y’all had to know it was coming 😂😂 limited edition. Get yours before it gets suspended from my shop for a year. https://t.co/HjB9T9ZTVh