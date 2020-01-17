親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

蔡英文慰留陳師孟？他解讀：希望陳自己滾蛋

看過來！109年大學學測 國文科試題與解答出爐

運動筆記何信言老師的跑步小細節9-基本間歇該如何訓練【參賽紀錄文】2019 晚安臺北半程馬拉松城市交流賽
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 金塊 vs. 勇士 (1月17日)賽事精華- 魔術 vs. 快艇 (1月17日)

MLB／紅人鮑爾撿到槍 酸太空人作弊還出限量T

2020-01-17 16:45聯合新聞網 綜合報導

鮑爾推出限量T，大酸太空人作弊。 截自鮑爾網路商店
鮑爾推出限量T，大酸太空人作弊。 截自鮑爾網路商店
分享

鮑爾（Trevor Bauer）向來都質疑太空人偷暗號，今日媒體剛報導亞土維（Jose Altuve）蜂鳴器作弊疑雲，鮑爾當然抓準機會狠酸一頓，還推出太空人作弊限量T恤，嘲諷意味濃厚。

太空人偷暗號事件火越燒越旺，今天更傳出明星二壘亞土維疑似偷藏蜂鳴器，時常語不驚人死不休的鮑爾，就特別在推特轉發相關貼文，大酸特酸。

鮑爾不僅表示自己曾從不同的人口中聽過類似的傳聞，也突發奇想設計名為「蜂鳴器跟OK繃（Buzzers & Bandaids）」的太空人作弊T，還很用心在個人推特宣傳，寫道：「你們肯定都知道要上架了，限量發售，趁在被下架前趕快入手吧！」

鮑爾的嘲諷手段可不只如此，在該商品介紹欄位，鮑爾還打上「嗡嗡。嗡嗡。對手的球路都在我手中。」酸味十足。

太空人鮑爾
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

MLB／偷暗號醜聞風暴 大都會與貝爾川協議分手

2020-01-17 07:58

MLB／拒隊友扯球衣 亞土維用蜂鳴器偷暗號？

2020-01-17 09:27

MLB／紅襪陷作弊風波 波賈茲：不影響奪冠純度

2020-01-17 15:05

MLB／洛城市議會提案 擬為道奇討回冠軍

2020-01-17 13:51

MLB／大聯盟首位女教練 巨人隊娜坎締造歷史

2020-01-17 11:34

MLB／太空人徵總教練 已面試前金鶯名教休瓦特

2020-01-17 11:16

MLB／史布林格一年2100萬美元 薪資仲裁第五高

2020-01-17 08:17

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

MLB／紅襪教頭柯拉名譽掃地 美媒：值得嗎？

2020-01-15 18:12

MLB／涉偷暗號案還說謊 貝爾川能否保飯碗？

2020-01-15 18:07

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

NBA／老鷹與灰狼達成交易 提格重返亞特蘭大

2020-01-17 10:40

NBA／送走提格只是開端 傳灰狼積極求交易羅素

2020-01-17 10:53

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

NBA／KD復出也不夠 厄文喊籃網要再補強惹議

2020-01-17 11:23

NBA／英格倫飆新高49分 鵜鶘終結爵士10連勝

2020-01-17 12:30

NBA／明星賽第3階段票選 詹皇持續領先全聯盟

2020-01-17 10:46

中職／中信兄弟屏東開訓 林智勝接任隊長

2020-01-16 19:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top