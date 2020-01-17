MLB／紅襪陷作弊風波 波賈茲：不影響奪冠純度

因為柯拉的關係，紅襪也陷入偷暗號風波，當家游擊手波賈茲率先挺身表示，媒體指控不會影響球隊2018年的奪冠純度。 歐新社 分享 facebook

紅襪教頭柯拉（Alex Cora） 因參與太空人作弊案雖遭到開除，但作弊案的火苗還是延燒到了紅襪，有媒體爆料紅襪在2018年世界大賽，也有用過電子裝置偷過暗號，對此指控紅襪當家游擊波賈茲（Xander Bogaerts）率先挺身表示，媒體指控不會影響球隊2018年的奪冠純度。

《The Athletic》日前報導引述3名於2018年替紅襪隊工作人士的說法，指出當時球員會進入重播室看影片觀察對手的暗號，再將情報帶回休息區，並透過壘上的跑者以肢體動作暗示打者藉此作弊，報導一出大聯盟也迅速展開調查。

雖進入調查階段，但波賈茲認為外界對球隊是否有作弊的指控，不會因此讓紅襪2018年奪冠的純度下降。波賈茲受訪時表示：「不，絕對不會。我們每天都會到球場，我敢說我們很努力訓練、練習，培養默契並互相扶持。更何況我們還有很棒的教練團。當然還有世界大賽的主場優勢，這些都很重要，我們藉此把握住機會，也獲得了理想的成績。」

至於如何看待柯拉在春訓前遭到開除，波賈茲坦言：「我跟他聊過不少次，很遺憾他不再是球隊的教練，我相信球隊上下沒有人會質疑柯拉的。」

此外，波賈茲也補充：「他讓我的生涯達到另一個高度，我很感謝他。我一直以來都是他的粉絲，尤其是他上電視節目的時候，甚至當他還在太空人的時候。他是個很聰明的人，他的到來讓我們更上層樓，達到我們渴望的高度。」