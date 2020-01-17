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MLB／洛城市議會提案 擬為道奇討回冠軍

2020-01-17 13:51中央社 洛杉磯16日專電

道奇成為偷暗號風波最大受害者，媒體報導，有議員在洛杉磯市議會提案，要向大聯盟討回...
道奇成為偷暗號風波最大受害者，媒體報導，有議員在洛杉磯市議會提案，要向大聯盟討回2座冠軍獎盃，預定下週表決。 歐新社
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美國職棒偷暗號醜聞延燒，洛杉磯道奇隊連兩年在世界大賽落敗，球迷喊冤「輸給作弊的球隊」，媒體報導，有議員在市議會提案向大聯盟討回2座冠軍獎盃，預定下週表決。

提案人之一的市議員塞迪約（Gil Cedillo）是道奇鐵粉，道奇球場就在他的選區，個人網站的背景圖片是球場綠草皮上大大的LA字樣。

身為市議會15名議員之一，塞迪約向「洛杉磯時報」表示，市議會可望下週表決這項提案：請求美國職棒大聯盟（MLB）撤銷2017年休士頓太空人隊、2018年波士頓紅襪隊的冠軍頭銜，改頒給道奇。

塞迪約說，選民或道奇隊都沒要他提案，但他主張這是公平正義的問題；道奇隊是2017年、2018年最強的球隊，結果卻「輸給作弊的球隊」。

大聯盟的調查證實2017年冠軍太空人「用攝影機偷暗號、敲垃圾桶打PASS」案情屬實；2018年冠軍紅襪正接受調查，已開除涉案的總教練柯拉（Alex Cora）。

不過大聯盟態度傾向止血，僅對太空人隊罰款、管理階層的總經理及總教練停職，真正作案的球員沒有一個人受罰，不太可能撤銷頒出去的冠軍獎盃。

洛杉磯時報表示，大聯盟沒有拔掉太空人冠軍的原因，除了不可能抹去球迷的記憶、改寫歷史，另一方面是難以百分之百打包票，道奇日後不會被爆出類似的事件。

道奇是否可能涉案？塞迪約說：「你說得對，我們不知道。但我們總要依照現在已知的情況做決定，我們現在知道的是太空人作弊且占了便宜。」

塞迪約相信道奇的清白，認為應討回2座冠軍盃，但被問到是否該動用市政府的資源舉辦冠軍遊行，他說：「那是另一回事。」

塞迪約說，他從政22年，獲得選民支持，不需要打知名度，今天這麼做純粹是認為有人該站出來做點事。

塞迪約說出道奇球迷的心聲，前幾天太空人作弊曝光後，已有球迷向媒體放話，打算提出集體訴訟，要求太空人賠償門票錢、停車費及買熱狗、喝啤酒的錢。

外號藍鬍子的球迷賴拉（Jose Lara）說，他花了450美元（約新台幣1萬3590元）門票錢、50美元停車費，還沒算在球場飲食的費用。

大聯盟

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