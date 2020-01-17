親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

運動筆記何信言老師的跑步小細節9-基本間歇該如何訓練【參賽紀錄文】2019 晚安臺北半程馬拉松城市交流賽
健行筆記在距離山頂100公尺時選擇撤退的玉山主峰行三峽/鳶山彩壁(小百岳)
NBA精彩演出- Brandon Ingram 狂飆生涯新高49分(1月17日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (1月17日)

MLB／大聯盟首位女教練 巨人隊娜坎締造歷史

2020-01-17 11:34聯合報 記者蘇志畬／即時報導

巨人隊聘用大聯盟史上第一名女性的正職教練。 歐新社
巨人隊聘用大聯盟史上第一名女性的正職教練。 歐新社
分享

娜坎（Alyssa Nakken）締造大聯盟歷史，巨人隊今天公布的教練團名單中，娜坎從行政部門晉升為助理教練，也讓她成為大聯盟史上第一名女性的正職教練。

娜坎曾就讀加州州立大學沙加緬度分校，是該校女壘隊出色的一壘手，2014年開始進入巨人隊行政部門實習，2015年取得舊金山大學運動管理碩士，曾負責巨人隊球員的健康計畫。

娜坎與豪伯格（Mark Hallberg）一同成為新任助理教練，兩人將幫助提升球員表現，並協助球隊團結氣氛，全程跟隨球隊行動，也要投球協助打擊練習，跟擊球進行守備練習。

「我認為她會成為一位好教練。」總教練凱普勒（Gabe Kapler）說：「娜坎與豪伯格都很值得敬佩，球團成員跟我都高興，他們現在能夠專注在打造勝利的球隊文化，每一個組織中，氣氛都會影響表現，棒球也不例外。」

巨人大聯盟女壘

延伸閱讀

波音新CEO上任 寫信勉勵員工盼帶公司走出低...

波音離職CEO 18億元入袋

波音前執行長被解僱 無資遣費仍抱18.6億元...

FAA再槓波音 擬開罰1.6億元

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

MLB／偷暗號醜聞風暴 大都會與貝爾川協議分手

2020-01-17 07:58

MLB／拒隊友扯球衣 亞土維用蜂鳴器偷暗號？

2020-01-17 09:27

MLB／太空人徵總教練 已面試前金鶯名教休瓦特

2020-01-17 11:16

MLB／史布林格一年2100萬美元 薪資仲裁第五高

2020-01-17 08:17

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

MLB／紅襪教頭柯拉名譽掃地 美媒：值得嗎？

2020-01-15 18:12

MLB／涉偷暗號案還說謊 貝爾川能否保飯碗？

2020-01-15 18:07

MLB╱去年傷兵多 洋基改組防護團隊

2020-01-15 17:52

MLB／偷暗號也是求生之道 曹竣崵：不能怪別人

2020-01-15 16:19

影／太空人中外野攝影機偷暗號 細節全都露

2020-01-15 16:05

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／佛爾茲大三元扮刺客 魔術中止湖人9連勝

2020-01-16 14:33

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53

6搶1／中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

2020-01-16 12:45

NBA／林來瘋歧視爭議美好結尾 當事人成神父感激林書豪

2020-01-16 17:10

NBA／安東尼雙十痛擊前東家 拓荒者賞火箭連敗

2020-01-16 15:19

NBA／助攻超越好友保羅？ 詹姆斯：不會互噴垃圾話

2020-01-16 16:46

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

NBA／老鷹與灰狼達成交易 提格重返亞特蘭大

2020-01-17 10:40

NBA／唐西奇助獨行俠3連勝 再創大三元紀錄

2020-01-16 15:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

2020-01-16 16:47

NBA／送走提格只是開端 傳灰狼積極求交易羅素

2020-01-17 10:53

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

中職／中信兄弟屏東開訓 林智勝接任隊長

2020-01-16 19:37

NBA／明星賽第3階段票選 詹皇持續領先全聯盟

2020-01-17 10:46

棒球／世界棒球台灣排第四 與南韓差距縮小

2020-01-17 08:46

MLB／偷暗號醜聞風暴 大都會與貝爾川協議分手

2020-01-17 07:58

MLB／拒隊友扯球衣 亞土維用蜂鳴器偷暗號？

2020-01-17 09:27

中職／「捕」桃猿江忠垣 葉總肖想4年

2020-01-17 00:50

中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

2020-01-16 16:22

UBA／連兩年斷台師大連勝 輔大曾祥鈞又扮關鍵人物

2020-01-16 19:34

6搶1／洪一中續任中華隊教頭 教練團僅公布4人

2020-01-16 16:41

NBA／傳老鷹還有意補強 捨佐蒙德改攻亞當斯

2020-01-17 11:50

NBA／拉文連5場至少25分 隊史自喬丹後首見

2020-01-16 13:52

羽球／戴資穎印度以賽代訓 超萌球迷助陣

2020-01-16 18:50

NBA／拚到抽筋斷湖人連勝 詹皇也讚佛爾茲神勇

2020-01-17 00:26

NBA／KD復出也不夠 厄文喊籃網要再補強惹議

2020-01-17 11:23

NBA／借豪宅供雷納德招募喬治？ 記者稱德瑞克不知情

2020-01-16 16:40

中職／建仔披黃衫 恰恰接任三個工作很頭痛

2020-01-17 00:15

棒球／莊勝雄、郭泰源等強投 入選棒球名人堂

2020-01-16 18:18

中職／兄弟要拚總冠軍 開訓先打破「五鴨」

2020-01-17 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top