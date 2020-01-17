MLB／大聯盟首位女教練 巨人隊娜坎締造歷史

巨人隊聘用大聯盟史上第一名女性的正職教練。 歐新社 分享 facebook

娜坎（Alyssa Nakken）締造大聯盟歷史，巨人隊今天公布的教練團名單中，娜坎從行政部門晉升為助理教練，也讓她成為大聯盟史上第一名女性的正職教練。

娜坎曾就讀加州州立大學沙加緬度分校，是該校女壘隊出色的一壘手，2014年開始進入巨人隊行政部門實習，2015年取得舊金山大學運動管理碩士，曾負責巨人隊球員的健康計畫。

“She’ll broaden the scope and perspective, and I applaud Gabe for doing this.” Alyssa Nakken’s college coach on Giants hiring first woman to an MLB coaching staff: https://t.co/AOnpadKEVF via @sfchronicle #sfgiants — John Shea (@JohnSheaHey) January 16, 2020

娜坎與豪伯格（Mark Hallberg）一同成為新任助理教練，兩人將幫助提升球員表現，並協助球隊團結氣氛，全程跟隨球隊行動，也要投球協助打擊練習，跟擊球進行守備練習。

「我認為她會成為一位好教練。」總教練凱普勒（Gabe Kapler）說：「娜坎與豪伯格都很值得敬佩，球團成員跟我都高興，他們現在能夠專注在打造勝利的球隊文化，每一個組織中，氣氛都會影響表現，棒球也不例外。」