MLB／大聯盟首位女教練 巨人隊娜坎締造歷史

巨人隊聘用大聯盟史上第一名女性的正職教練。 歐新社 分享 facebook

娜坎(Alyssa Nakken)締造大聯盟歷史,巨人隊今天公布的教練團名單中,娜坎從行政部門晉升為助理教練,也讓她成為大聯盟史上第一名女性的正職教練。

娜坎曾就讀加州州立大學沙加緬度分校,是該校女壘隊出色的一壘手,2014年開始進入巨人隊行政部門實習,2015年取得舊金山大學運動管理碩士,曾負責巨人隊球員的健康計畫。

“She’ll broaden the scope and perspective, and I applaud Gabe for doing this.” Alyssa Nakken’s college coach on Giants hiring first woman to an MLB coaching staff: https://t.co/AOnpadKEVF via @sfchronicle #sfgiants