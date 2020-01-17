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MLB／亞土維用蜂鳴器？拒隊友扯球衣影片網路瘋傳

2020-01-17 09:27聯合報 記者蘇志畬／即時報導

太空人偷暗號醜聞掀起案外案，亞土維（Jose Altuve）疑似比賽時在右肩裝上蜂鳴器，藉以接收破解後的暗號，加上他曾在全壘打後拒絕隊友拉扯球衣，讓這個傳聞在推特中熱議，但本人已透過經紀人否認，大聯盟也表示查無此事。

一名自稱是貝爾川（Carlos Beltran）姪女的推特帳號爆料，右打的亞土維及布萊格曼（Alex Bregman）都有在右肩安裝蜂鳴器，可透過震動接收暗號，並暗示亞土維在對查普曼（Aroldis Chapman）開轟後，深怕球衣被扯掉的表現不太尋常。

這則消息一出，亞土維成為推特熱搜關鍵字，網友也找到2019年美聯冠軍賽第六戰，亞土維從查普曼手中轟出兩分砲的影片，當時亞土維右胸有不明凸起，回本壘慶祝前不斷叮嚀隊友不要拉扯球衣，並把自己包得緊緊的，他當時說法是：「我太害羞了，老婆不想看到我裸上身。」

不過貝爾川家族指出，這名帳號持有人並非相關親屬，亞土維也透過經紀人波拉斯（Scott Boras）澄清，「我作為大聯盟球員以來，從未在打球時穿戴用過電子儀器，也沒有接收過在比賽過程穿戴電子儀器的訊息。」

大聯盟的調查報告雖然指出，太空人利用攝影機偷捕手暗號，再即時分析，透過敲擊垃圾桶方式將球種傳遞給打者，不過針對亞土維使用蜂鳴器的指控，大聯盟今天表示：「過程中有針對穿戴式裝置調查，但並無證據證明此事。」

亞土維對查普曼開轟後回本壘影片：https://twitter.com/KennyDucey/status/1217888139072745474

大聯盟查普曼

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