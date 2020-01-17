MLB／貝爾川也遭大都會開除 偷暗號風暴第三位下台教頭

太空人隊偷暗號醜聞持續延燒，第三位總教練因此下台，大都會隊今天與新任總教練貝爾川（Carlos Beltran）協議分手，發表聲明表示，「雙方互相同意離開」。

貝爾川去年11月才風光上任，沒想到在任不到三個月，因是偷暗號事件中唯一被披露姓名的球員，一場比賽都還沒執教過，大都會就請他離隊。

大都會執行總裁威爾潘（Jeff Wilpon）及總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）發表聲明表示，雙方經過兩次會談，都同意分開，「這不是容易的決定，但考量目前狀況就很清楚，貝爾川繼續擔任大都會總教練，對各方來說都不是最好的結果。」

貝爾川則說：「我很感謝球隊給我這個機會，但我們都同意，這個決定對球隊最好，我不能因為自己讓球隊分心，我希望整個球團未來都能成功。」

大聯盟公布太空人隊在2017年確實有偷暗號，並且加以裁罰，太空人隊直接解僱總教練辛區（AJ Hinch），隔一天紅襪隊也開除當時擔任太空人板凳教練的柯拉（Alex Cora），貝爾川成為第三人。

根據大聯盟的調查報告，貝爾川在內的一群球員，在2017年開季前兩個月曾討論，可以靠著破解對手暗號並傳遞信號給打者，幫助球隊進步，但最終未對他或其他球員進行懲處。

貝爾川在聲明中表示，職業生涯20年來，一直以身為領袖跟做對的事情自豪，「但在這件事上，我失敗了，作為隊上的資深球員，我應該知道事情的嚴重性，也很後悔我們的行為，我非常抱歉。」