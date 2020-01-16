親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

運動筆記廈馬!威【我穿著台北馬的跑衣跑到廈門馬】【知識】如何突破全馬障礙，教練這樣說！
健行筆記【南投。鹿谷】聽風~雲起。大崙山觀光茶園觀景台南插天山：作為內心世界裡的動物學家
NBA今日最佳球員- Domantas Sabonis (1月16日)今日十大好球 (1月16日)

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26中央社 洛杉磯15日專電

達比修有成為2017年太空人在世界大賽偷暗號風波的最大受害者。 歐新社
達比修有成為2017年太空人在世界大賽偷暗號風波的最大受害者。 歐新社
分享

美國職棒爆發偷暗號醜聞，洛杉磯球評發出不平之鳴，為投手達比修有、柯蕭等人叫屈，「太空人不只偷走了暗號，還奪走了強投名聲」。球迷揚言集體訴訟，要討回看球花費。

休士頓太空人隊2017年擊敗洛杉磯道奇，拿下世界大賽冠軍，但近日隨著大聯盟調查出爐，「用攝影機偷暗號、敲垃圾桶打PASS」的醜事曝光，榮耀變成恥辱，落敗的道奇隊一方，很多人想討公道。

外號藍鬍子的道奇球迷賴拉（Jose Lara）向地方電視台說：「我們正在找律師，準備提出集體訴訟。」大聯盟門票不便宜，世界大賽更貴，他們打算向太空人隊要回損失，包括買啤酒、熱狗的錢還有停車費。

前道奇隨隊記者、「洛杉磯時報」球評赫南德茲（Dylan Hernandez）為文指出，因為太空人作弊，造成達比修、柯蕭（Clayton Kershaw）名聲與信心受到了難以挽回的損害。

大聯盟公布弊案報告之前，2017年總冠軍賽，達比修被看成是一個搞砸的落難投手、軟腳蝦。柯蕭就算擁有「同世代最強投手」美名，「心理素質不夠強，頂不住季後賽」這樣的壞名聲也如影隨形。

赫南德茲列舉了在2017年世界大賽，他對達比修的評論，自我打臉一番。包括「達比修的表現，令人難以想像、完全不可原諒；一場又一場先發堪稱有史以來最差勁…」

赫南德茲進一步舉例，2018年季後賽，他形容搞砸球賽的捕手是「戴著面罩的達比修」；2019年達比修轉隊之後首次回道奇球場比賽，他酸達比修「他的名字仍是失敗的代名詞」。

但內幕掀開之後，原先不爭的事實，現在看來很無知。更重要的是，事件裡面，幾名投手受到酸言酸語、無情抨擊，影響持續幾年，變成他們履歷的一部分。

當時，柯蕭主場首戰繳出好投，但第5戰到太空人地盤，守不住4分領先、慘遭砲轟。赫南德茲說，若不是對方耍手段，情節完全不同，變成是：柯蕭洗刷過去季後賽失利的紀錄，締造一段激勵人心的故事。

如今「頂不住季後賽」的印象，甚至影響了柯蕭對自己的信心。2019年季後賽他救援失利、道奇淘汰，賽後受訪時，他說：「看來他們講的是對的」。

受害者名單還包括道奇隊史救援王簡森（Kenley　Jansen）。赫南德茲說，假設道奇奪冠，簡森可能是隊史最受歡迎的終結者，不像去年球季，表現不好還被球迷噓。

太空人作弊曝光之後，達比修的社群媒體出現一波網友道歉潮。達比修的回應展現風度，請網友不必這樣做，他接受失敗也已經不再氣餒。

球評說，達比修的風度贏得稱讚，卻贏不回受損的名聲，因為已連同暗號被太空人偷走了。

赫南德茲

延伸閱讀

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

影／太空人中外野攝影機偷暗號 細節全都露

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

MLB／紅襪教頭柯拉名譽掃地 美媒：值得嗎？

2020-01-15 18:12

MLB／涉偷暗號案還說謊 貝爾川能否保飯碗？

2020-01-15 18:07

MLB╱去年傷兵多 洋基改組防護團隊

2020-01-15 17:52

MLB／偷暗號也是求生之道 曹竣崵：不能怪別人

2020-01-15 16:19

影／太空人中外野攝影機偷暗號 細節全都露

2020-01-15 16:05

MLB／獅洋投羅里奇的叔叔 有望成紅襪新教頭

2020-01-15 11:33

MLB／喊取消作弊球隊冠軍 沙胖嘆生涯尾聲無冠

2020-01-15 10:54

MLB／組重砲部隊 雙城4年27.5億簽唐納森

2020-01-15 10:08

MLB／沒等大聯盟定讞 紅襪先開除教頭柯拉

2020-01-15 09:11

MLB／懷疑太空人作弊被反駁 洋基教頭沉冤得雪

2020-01-15 07:53

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

MLB／太空人偷暗號 「主謀」 柯拉最重終身禁賽

2020-01-14 23:57

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

經典賽／中華隊免打資格賽 中職、棒協不主辦

2020-01-16 11:37

NBA／佛爾茲大三元扮刺客 魔術中止湖人9連勝

2020-01-16 14:33

6搶1／中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

2020-01-16 12:45

NBA／威廉森處女秀戰馬刺 鵜鶘：沒有時間限制

2020-01-16 08:18

NBA／安東尼雙十痛擊前東家 拓荒者賞火箭連敗

2020-01-16 15:19

NBA／唐西奇助獨行俠3連勝 再創大三元紀錄

2020-01-16 15:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

NBA／林來瘋歧視爭議美好結尾 當事人成神父感激林書豪

2020-01-16 17:10

NBA／未正面回答復出時間 湯普森藉機調侃柯瑞

2020-01-16 11:30

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53

NBA／無意再戰灌籃大賽 卡特留精力拚最後一季

2020-01-16 10:52

NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

2020-01-16 08:58

NBA／助攻超越好友保羅？ 詹姆斯：不會互噴垃圾話

2020-01-16 16:46

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

NBA／活塞4人得分破20分 客場大勝綠衫軍

2020-01-16 12:40

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

NBA／落選菜鳥納恩狂轟33分 熱火末節力壓馬刺

2020-01-16 12:20

NBA／柯瑞妹夫合約轉正 與勇士簽下3年複數約

2020-01-16 09:57

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

2020-01-16 16:47

中職／整年都一樣模式 曹竣崵：國內暗號太單純

2020-01-15 23:43

棒球／以色列奧運不被看好 教頭相信奪牌機率5成

2020-01-15 20:34

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

6搶1／洪一中續任中華隊教頭 教練團僅公布4人

2020-01-16 16:41

NBA／對位哈登不怯場 莫蘭特：我享有很多樂趣

2020-01-15 23:47

日職／「很多人比我好」中田翔對奧運興趣缺缺

2020-01-15 22:07

中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

2020-01-16 16:22

NBA／拉文連5場至少25分 隊史自喬丹後首見

2020-01-16 13:52

NBA／柯瑞邀打電玩 安戴托昆波：他很有趣

2020-01-16 15:25

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

NBA／小加索回歸助陣 暴龍退雷霆避免連敗

2020-01-16 11:50

中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

2020-01-16 10:40

NBA／哈里斯34分領軍 76人主場破網斷2連敗

2020-01-16 11:12

NBA／借豪宅供雷納德招募喬治？ 記者稱德瑞克不知情

2020-01-16 16:40

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

中職／高建三驚人出賽636場 陳禹勳本錢會超越

2020-01-16 13:33

澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

2020-01-16 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top