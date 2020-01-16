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MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒有教頭

2020-01-16 08:49聯合報 記者藍宗標／即時報導

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）因為偷暗號醜聞下台，尋找接替人選成為當務之急，球團總管布隆（Chaim Bloom）強調，不排除整季用代理總教練的方式度過，甚至2月展開春訓時，還沒有新任教頭。

柯拉2017年在太空人隊擔任板凳教練時，從球季賽到季後賽成為偷暗號主謀，紅襪高層不等大聯盟官方做出懲處，昨天直接和他解約；紅襪主席維納（Tom Werner）表示，柯拉坦承自己就是這起醜聞的核心人物，球團無法接受這種行為，因此決定和他解除賓主關係。

紅襪老闆亨利（John Henry）、維納、總裁甘乃迪（Sam Kennedy）、布隆今天一起亮相，再次對這起爭議事件表達球團立場，強調提前開除柯拉和官方即將公布調查結果無關，而是前天了解太空人隊處理此事的相關細節後，就決定這麼做。

紅襪前年在世界大賽4勝1敗扳倒道奇隊，奪下隊史第九冠，現在也遭外界質疑，是否同樣用非法偷暗號的手段，甘乃迪說：「絕對贏得乾乾淨淨。」

柯拉領軍紅襪兩個球季遭開除，紅襪高層今天也被媒體問到，他未來是否還有機會在大聯盟球隊擔任教頭，四人一度沈默，甘乃迪跳出來回答，他說：「柯拉很有才能、在紅襪也有成就，他對偷暗號一事感到懊悔，也向我們道歉，經過一段時間沈澱後，再看看會怎樣吧。」

紅襪今天召開記者會，說明為何決定解雇總教練柯拉。路透
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