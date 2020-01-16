假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

太空人隊的偷暗號醜聞震撼棒球界，他們被證實利用電子器材偷暗號贏球，甚至因此拿下2017年世界大賽冠軍，大聯盟對此祭出重罰，最終導致太空人總管盧諾(Jeff Luhnow)和總教練辛區(A.J. Hinch)遭到開除，紅襪隊總教練柯拉(Alex Cora)也因被認為是當時偷暗號的主謀而遭炒魷魚。此次事件讓大聯盟蒙上極大陰影，堪稱史上最大醜聞之一。大聯盟經歷了一百多年的歷史，還有哪些醜聞勘比這次的偷暗號事件，甚至傷害更甚於此呢？

太空人靠偷暗號來贏球的傳聞已被大聯盟官方證實，球隊宣佈開除總經理盧諾和總教練辛區。 美聯社 分享 facebook

黑襪醜聞

堪稱大聯盟歷史上最黑暗的一頁。白襪隊的8名球員與賭徒串連，在1919年世界大賽故意放水輸給紅人隊，其中最著名的球星莫過於「赤腳喬」傑克森(Joe Shoeless Jackson)。這8名讓白襪變成黑襪的球員最終遭到大聯盟終身禁賽，而白襪隊長期無法拿下冠軍，被球迷稱為黑襪魔咒，直到2005年奪冠後才破除。此次醜聞曾被拍成電影《陰謀密戰》(Eight Men Out)。

禁藥風暴

禁藥風暴自2000年代一路延燒到2010年代。自2003年的巴爾科實驗室醜聞(BALCO scandal)開始，美聯MVP吉昂比(Jason Giambi)、全壘打王邦茲(Barry Bonds)等巨砲陸續被調查出使用禁藥。坎塞柯(Jose Canseco)在2005年則出書爆料麥奎爾(Mark McGwire)等球星也有使用類固醇。2007年409頁的密歇爾報告又指控多名球員使用禁藥，其中包括七屆賽揚獎得主克萊門斯(Roger Clemens)。一連串的爭議迫使聯盟開始對使用禁藥祭出處分，曾因使用禁藥而被禁賽的球星當中，最震撼的莫過於羅德里格茲(Alex Rodriguez)和布朗(Ryan Braun)。

邦茲等多位九○年代球星都有驚人的生涯成績，但都因為可能使用禁藥而無法進入名人堂。 歐新社資料照片 分享 facebook

彼德羅斯賭球醜聞

大聯盟安打王羅斯(Pete Rose)在1989年被調查出在擔任紅人總教練期間賭球，1987年共睹了52場，其中包括紅人隊的球賽。羅斯因此遭到終身禁賽，堂堂的史上安打王因此無法進入名人堂。

羅斯邊帶球隊邊賭球，被徹底踢出棒球界。 歐新社資料照片 分享 facebook

1877年路易斯灰人隊假球案

早在19世紀就有假球案發生。路易斯灰人隊(Louisville Grays)在1877年球季原本還領先第二名4場勝差，但季末卻經歷9連不勝，拱手將第1名的位置讓人。儘管他們在球季最後的7場球贏了6場，讓戰績看起來較為合理，但還是被查出打假球，最終有4名球員遭到終身禁賽。

1985年毒品醜聞

1985年多名球員因古柯鹼在匹茲堡出庭作證，該次訴訟又被稱為「匹茲堡毒品審判」。出庭的球員以海盜隊球員為主，像是球星帕克(Dave Parker)，非海盜隊的球星有雷恩斯(Tim Raines)和赫南德茲(Keith Hernandez)。雷恩斯稱自己會把古柯鹼放在口袋上場比賽，且為了避免毒品掉出來會用撲壘而非滑壘的方式上壘。赫南德茲則稱40%的球員都有使用古柯鹼。投手史柯瑞(Rod Scurry)說他會在球賽結束前提早離開去買毒品。此次事件成為全國頭條。

1951年紐約巨人偷暗號打進世界大賽

其實在太空人隊之前，就有偷暗號的著名案例。1951年紐約巨人隊演出大驚奇，在最後62場球取得50勝，後來居上與布魯克林道奇隊並列國聯第一，兩隊進入三戰兩勝的加賽。在加賽的最終戰，湯普森(Bobby Thompson)轟出史上有名的再見全壘打，又被稱為全世界都聽得到的那一擊(Shot Heard 'Round the World)。紐約巨人靠這發全壘打挺進世界大賽，但在世界大賽敗給洋基隊。當時巨人隊就被懷疑偷暗號，但到50年後的2001年，幾位球員才向華爾街日報證實當時球隊在中外野後方以望遠鏡偷暗號，再把暗號傳回休息室。只不過當時大聯盟並沒有明確禁止偷暗號的規則。