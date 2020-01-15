奧運棒球／以色列不被看好 教頭相信奪牌機率5成

「棒球沙漠」以色列靠美籍猶太裔好手助陣，去年搶下東京奧運門票，也是該國首度前進奧運棒球賽；以色列隊總教練霍茲（Eric Holtz）表示，儘管不被看好，但參賽六隊競爭三面獎牌，理論上奪牌機率仍有五成。

以色列在2017年世界棒球經典賽成為大黑馬，預賽連勝南韓、中華、荷蘭，晉級複賽後又擊敗古巴，最後排名第六，創下該國在一級國際賽最佳成績。

以色列人喜歡籃球、足球，全國約有一千名小朋友打棒球，只有一座標準球場，今年因為棒球打進東京奧運，代表團增加24名選手，組成歷屆奧運最龐大的團隊，以色列奧會希望未來棒球人口也能增加。

經典賽參賽條件比奧運寬鬆，代表以色列出賽只要擁有母國血緣即可，想在奧運亮相必須是公民；以色列隊目前擁有大聯盟經驗的球員包括瓦倫西亞（Danny Valencia）、莫斯科（Jon Moscot）、凱利（Ty Kelly）、齊德（Josh Zeid），今年未在大聯盟開季名單內的好手，七月也有機會參加奧運棒球賽。

目前除了日本、以色列、墨西哥、南韓之外，奧運棒球賽最後兩席將在三月美洲區資格賽、四月六搶一資格賽產生，霍茲說：「去年在歐非區資格賽也沒被看好，但我們讓全球震驚，非常驕傲代表以色列參加奧運。」

瓦倫西亞過去在大聯盟九季打過七隊，生涯打擊率2成68、全壘打96支、打點397分，從未想過能打奧運，他說：「實在太酷了。」