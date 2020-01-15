MLB／紅襪教頭柯拉名譽掃地 美媒：值得嗎？

紅襪教頭柯拉名譽掃地。 美聯社 分享 facebook 紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）今天因為偷暗號事件被開除，美國媒體「今日美國」（USA Today）指出，紅襪高層別無選擇，如果等到大聯盟官方公布懲處內容再行動，將是非常愚蠢的行為，因為他的禁賽時間會比太空人隊前總教練辛區（AJ Hinch）更長。

太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，卻爆發偷暗號醜聞，辛區昨天遭大聯盟官方禁賽一年後，立刻被球團解約。

柯拉2018年率領紅襪封王，同樣擊敗國聯盟主道奇隊，卻被查出2017年擔任太空人板凳教練時，竟是偷暗號的主謀；今日美國指出，太空人老闆克蘭（Jim Crane）開除總經理盧諾（Jeff Luhnow）、辛區，紅襪高層也必須砍掉柯拉，若非去年九月和總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）解約，這次恐怕會一起走人。

紅襪現在面臨和太空人一樣的問題，就是世界大賽冠軍可能贏得不乾不淨，道奇也成最大受害者。

今日美國強調，大聯盟對紅襪的調查報告將在兩周內完成，紅襪也會遭到罰款、沒收選秀會指名權，道奇雖遭官方禁止公開發言，不能對偷暗號事件有任何評論，等到春訓開始後，一定會有抱怨的聲音。

今日美國指出，紅襪不可能只開除柯拉，接下來就毫髮無損，柯拉本來在波士頓很受歡迎，卻因這起醜聞可能永遠結束領軍生涯，名聲也受重創，「用欺騙手段幫助太空人封王，也為自己換來領軍紅襪的機會，但這一切值得嗎？」