MLB／涉偷暗號案還說謊 貝爾川能否保飯碗？

偷暗號事件，貝爾川也會被掃到嗎？ 美聯社 分享 facebook 太空人隊偷暗號事件，已有太空人隊總管魯諾（Jeff Luhnow）、教頭辛區（AJ Hinch）及紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）丟飯碗，但風波持續延燒，外界接著把矛頭指向還沒受懲處的大都會新任總教練貝爾川（Carlos Beltran）。

針對太空人隊利用電子設備偷暗號醜聞案，大聯盟昨天公布調查報告，太空人隊遭罰款、剝奪選秀權，而魯諾、辛區各遭停職1年，並隨即遭到球團開除。2017年擔任太空人隊板凳教練的柯拉為偷暗號事件主謀，今天也遭紅襪隊開除。

貝爾川則是大聯盟報告書中唯一被提及的太空人隊球員，儘管大聯盟針對此事件的懲處僅限於管理階層，但貝爾川去年季後接任大都會總教練，是否能續保飯碗也成為下一個討論的目標，到目前為止，大都會都還沒有動作，也沒有對外說明。

根據大聯盟調查報告，貝爾川是2017年太空人隊偷暗號的主謀之一，《紐約時報》更提及，在去年底事件被媒體披露後，他兩度以訊息向紐約時報記者表示，自己並不知情，在研究對手時沒有做任何違規的事。

當時大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）曾表示，這事件看似不關大都會的事，如今調查結果出爐，美媒也開始好奇，貝爾川接下大都會兵符前，是否曾和球團高層說明。如今大都會因為貝爾川被捲入風波中，貝爾川接下來如何面對媒體也將受關注。