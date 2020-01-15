MLB／偷暗號也是求生之道 曹竣崵：不能怪別人

曹竣崵(中)。 報系資料照 分享 facebook 大聯盟美聯西區強權太空人隊爆發偷暗號醜聞，短短兩天造成兩位總教練失業，台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示，職棒場上拚得你死我活，過去也碰過被對手偷暗號的事，到處都會發生，這算是很正常，重點是自己要找出生存之道。

太空人隊利用休士頓主場Minute Maid Park中外野攝影機偷拍捕手暗號，曹竣崵所謂的「正常」，當然不是這種非法手段，而是各隊只要有辦法，都會利用各種機會破解對手的暗號。

他說：「球場就像戰場，大家都有求生存的方式，就算知道暗號被偷看，如果沒有解決之道，就只能怪自己。」

曹竣崵過去效力統一獅、兄弟象隊一共八個球季，2000到2002年也待過日職中日龍隊；他表示，有些投手覺得暗號被看破，都會用觸身球報復打者，這是不好的行為，其實有時候並非偷暗號的問題，而是配球模式、策略被猜到。

曹竣崵強調，自己碰到這種事從來不怪別人，怪也沒用，只能改變暗號。

太空人總教練辛區（AJ Hinch）昨天遭大聯盟官方禁賽一年後，立刻遭球團解約，被認定是偷暗號事件主謀的前太空人板凳教練、紅襪隊現任教頭柯拉（Alex Cora），將是大聯盟下一個處罰對象，宣判結果還未出爐前，紅襪高層今天先一步開除這位前年領軍奪下世界大賽冠軍的功臣。