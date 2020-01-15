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影／中外野攝影機偷暗號！MLB太空人總管總教練被炒

2020-01-15 16:05聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國職棒大聯盟（MLB）調查證實，休士頓太空人隊2017年世界大賽出戰洛杉磯道奇隊時，運用科技偷看和破解對手的投捕暗號，對此祭出重罰。太空人隊老闆克蘭（Jim Crane）14日也開除總經理和總教練、以示負責。

棒球比賽中，偷暗號本是場上鬥智的一環，常由二壘跑者將投捕暗號傳遞給打擊的隊友。但運動新聞網站《The Athletic》去年11月披露，前太空隊投手、現效力奧克蘭運動家隊的費爾斯警告過新隊友，到太空人隊主場比賽要小心，因為他們會用外野攝影機對準客隊捕手偷暗號。

根據MLB調查報告，太空人隊在前板凳教練柯拉主導下，從2017年賽季開始偷暗號。他們利用主場中外野的選手發展用攝影機，對準客隊捕手、拍攝投捕暗號，影像會即時傳到賽事重播檢討室的螢幕。暗號一被破解，就會透過選手或手機簡訊傳到休息室，再由一名選手敲打垃圾桶，將球種傳達給打者。

MLB決定重罰太空人5百萬美元，取消今明兩年選秀會的前二輪選秀權，總經理盧諾和總教練辛區禁賽一年，去年10月已被解雇的前副總教練陶布曼下個賽季被禁止為任何球隊效力，現擔任波士頓紅襪隊總教練的柯拉也遭球團開除。

MLB前一次傳出類似事件是在2017年9月，波士頓紅襪隊和紐約洋基隊互控對方使用電子設備破解暗號。MLB當時就明令各隊，往後禁止使用電子設備偷暗號，同時警告，要是有人再犯、就會面臨重罰。

美國職棒大聯盟（MLB）調查證實，休士頓太空人隊2017年世界大賽出戰洛杉磯道奇...
美國職棒大聯盟（MLB）調查證實，休士頓太空人隊2017年世界大賽出戰洛杉磯道奇隊時，運用科技偷看和破解對手的投捕暗號，對此祭出重罰。太空人隊老闆克蘭（Jim Crane）14日開除總經理和總教練。圖為總教練辛區。路透
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