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賽場上無不執迷破解對手暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00Dennis

去年11月份太空人隊被爆出於2017與2018球季，利用電子器材竊取對手暗號後，既成為媒體討論焦點。此話題一路燃燒至今，不僅讓這支世界冠軍灰頭土臉，也讓太空人球迷不知所措。時至今日，經過近三個月調查後，大聯盟終於公布懲處人員。太空人主帥辛區(A.J. Hinch)與總管盧諾(Jeff Luhnow)分別被禁賽一年，同時太空人將被罰款500萬美金，與喪失2020與2021年第一和第二輪選秀權。

大聯盟終於公布偷暗號事件懲處，太空人主帥辛區被禁賽一年，隨即被球隊開除。 美聯社
大聯盟終於公布偷暗號事件懲處，太空人主帥辛區被禁賽一年，隨即被球隊開除。 美聯社
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然而就在大聯盟祭出罰則之後，太空人老闆克蘭(Jim Crane)則是加碼，一舉開除了辛區與盧諾，希望藉此做出切割與止血。而根據調查內容與證人都紛紛顯示，這起暗號門的大魔頭，應該是時任太空人首席教練，也就是現任紅襪隊主帥柯拉(Alex Cora)，最終也被紅襪隊所開除。

柯拉2017年助太空人封王後受到紅襪青睞，於2018年琵琶別抱至波士頓。而柯拉來到美聯東區首季即帶領著紅襪拿下該年世界大賽冠軍。巧的是，連兩季柯拉在世界大賽的對手都是道奇隊。至於，柯拉是否用相同手法再次對付道奇，相信只有柯拉自知。

其實偷暗號在棒球運動比賽中是作戰一部份。只是要如何偷，或是如何偷到讓對手甘拜下風，才是棒球作戰精華所在。按照棒球不成文規定，比賽期間如能成功破解對方三壘指導教練所傳達的戰術，與偷到對方投捕之間暗號是允許的。重點是，得到與破解這些暗號的方式。

現任紅襪隊主帥柯拉，被指是當年太空人暗號門的大魔頭。 美聯社
現任紅襪隊主帥柯拉，被指是當年太空人暗號門的大魔頭。 美聯社
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在棒球發展百年歷史裡，偷暗號方式可說是陳出不窮，有的粗糙，有的細膩。早至19世紀，費城人隊就曾用當時高科技，一副望遠鏡與一部電報機來試圖通風報信對手的暗號。當然這在當時也是不被允許的。

不過就算是沒有科技幫忙，仍是有不少選手與教練們精於此道。特別是上個年代老派球員，他們不需利用任何外力幫助，只透過觀察對方投手表情、手法與身形就可立即判斷出該名投手會投出什麼樣球路。前白襪隊老教練諾希克(Joe Nossek)、前道奇教練阿曼非塔諾(Joey Amalfitano)與前老虎隊教頭貝克(Del Baker)等，都是破解此類密碼的佼佼者，其中又以貝克為此道傳奇人物。

有不少記載指出，貝克對於投手動作觀察之細微，幾乎是到達出神入化境界。對方投手每球之間動作細微變化與面部表情改變都無法逃過貝克法眼，也因此他所帶領的球隊能夠在關鍵時刻，靠著他純熟解密方式拿下重要勝利。

曾是他所領軍的老虎隊一員就曾表示，如果1940年貝克沒有能夠成功破解名人堂大投手費勒(Bob Feller)的投球動作，那麼當年的美聯冠軍很有可能不是老虎隊，而是印地安人。而該年老虎隊只要遇上費勒主投的比賽都打得特別好，貝克可說是功不可沒。

老虎隊前教頭貝克，以觀察對手入微破解對手暗號，而獲得美譽。 擷圖自球員卡網站
老虎隊前教頭貝克，以觀察對手入微破解對手暗號，而獲得美譽。 擷圖自球員卡網站
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有別於老派球員與教練利用入微的觀察等傳統方式來破解對手球路，這次太空人所爆出「暗號門」事件則是略顯粗糙，不僅違反了現今大聯盟規定，也難得到球迷認同。就算總教練辛區如何想要極力辯護自身清白，都仍無法置身事外，最後也落得捲舖蓋走人，而紅襪總教練柯拉也遭開除。教練的任務就是要帶領球隊取得勝利，因此賽場上無不執迷破解對手暗號來贏球，就看手法是神是魔了。

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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