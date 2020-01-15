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MLB／獅洋投羅里奇的叔叔 有望成紅襪新教頭

2020-01-15 11:33聯合報 記者吳敏欣／即時報導

紅襪板凳教練羅尼克(左)也可能接任紅襪教頭，他曾在2011~2015年執教釀酒人...
紅襪板凳教練羅尼克(左)也可能接任紅襪教頭，他曾在2011~2015年執教釀酒人，同時他也正好是統一獅洋投羅里奇的叔叔。 歐新社
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距離大聯盟開訓剩下一個月，紅襪因教頭柯拉（Alex Cora）捲入偷暗號作弊風波，不得不提前開除，接下來要找誰當總教練接任人選？目前統一獅洋投羅里奇的叔叔呼聲最高。

有消息指出，柯拉將被大聯盟處以兩年以上禁賽，紅襪只好壯士斷腕，早一步炒掉總教練，提前替未來打算，這也代表著我國好手林子偉，新賽季將見到他在大聯盟生涯的第三位教頭。

紅襪明天將召開記者會，有望揭曉新任總教練；ESPN已經提前列出可能人選，板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）是其中之一，而他正是統一獅洋投羅里奇的叔叔。

由於紅襪正進入重建期，外界普遍認為從內部尋找人選，比對外尋求新面孔更合理，不過光芒板凳教練奎特拉羅（Matt Quatraro）有可能異軍突起，因為他和新任總管布隆（Chaim Bloom）長期在光芒合作。

ESPN認為，紅襪三壘指導教練費柏斯（Carlos Febles）、打擊教練海爾斯（Tim Hyers），甚至現為總經理特助的前鐵捕瓦瑞泰克（Jason Varitek），都是新教頭的選項，就連直接讓還沒宣告退役的隊長派卓亞（Dustin Pedroia）空降也有可能。

紅襪大聯盟統一獅

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