MLB／太空人、紅襪都作弊 沙胖嘆生涯尾聲錯失冠軍

剛從洋基退役的老牌先發沙巴西亞，感嘆因對手作弊，讓自己生涯末期少拿幾座冠軍。 歐新社 分享 facebook

太空人因偷暗號作弊遭到大聯盟懲處，全案正鬧得沸沸揚揚，去年從洋基退役的先發左投沙巴西亞（CC Sabathia），昨天上NFL節目上時說，「隨著真相逐漸水落石出，我們知道更多事實，這實在很令人沮喪，坐在這裡想著我生涯尾聲其實應該能再拿座冠軍，或許2017年、或許2018年，但我們遭到對手作弊，在比賽中做出違反規定的事。」

洋基在2017年的美聯冠軍戰不敵太空人，2018年分區系列賽在輸給紅襪，獲勝的兩支隊伍都被指控利用錄影技術偷暗號作弊，也難怪「沙胖」對於無法收穫生涯第二枚冠軍戒特別惋惜。

另根據紐約郵報的報導，沙巴西亞表示，大聯盟官方應該要取消太空人的世界冠軍頭銜，「或許就該是這樣，我的意思是，為什麼不呢？取消世界大賽冠軍頭銜，我就不會為此感到生氣。」

沙巴西亞今天確定要出任洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）的特別顧問，並且擔任洋基轉播單位YES Network的球評。

在太空人偷暗號事件被視為最大受害者的道奇，至今無任何回應，只在推特上貼出聲明：因應官方要求，現在無法做任何評論。

道奇指出，所有球隊都被大聯盟要求不能對太空人的懲處發表意見，指出對其它隊的罰則給予評語並不恰當，並且寫著，「道奇也被要求不能透露2017年世界大有哪裡出差池，所以我們在這時間點不會有進一步說明。」