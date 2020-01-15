MLB／組重砲部隊 雙城4年27.5億簽唐納森

唐納森爭奪戰揭曉，最終他決定和雙城簽下四年9200萬美元合約。 美聯社 分享 facebook

自由市場三壘重砲唐納森（Josh Donaldson）落腳終於揭曉，34歲的他和雙城簽下四年9200萬美元（約台幣27.5億元）的長約，加入大聯盟最多轟的豪華重砲部隊。

等不到前東家勇士提出一億美元的回鍋價，唐納森轉身接受雙城的追求，他們開出隊史最大張的自由球員合約，總價僅次茂爾（Joe Mauer）在2010年拿到的1億8400萬美元續約。

唐納森新約平均年薪2300萬美元，雖然比上季在勇士的2500萬美元還少，但一口氣拿到四年的保證約，還有第五年1600萬美元的球隊選擇權或800萬美元買斷金，若加上激勵條款，總值上看一億400萬美元。

雙城在去年狂炸307轟改寫隊史紀錄，也是大聯盟全壘打產量最多的球隊，如今再找來上季繳出37轟的唐納森，團隊火力如虎添翼，他將和克魯茲（Nelson Cruz）、凱普勒（Max Kepler）、沙諾（Miguel Sano）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、蓋佛（Mitch Garver）等人合組恐怖打線。

失利的勇士得從交易桌上尋找三壘補強目標，洛磯的亞瑞納多（Nolan Arenado）和小熊的布萊恩（Kris Bryant）都是選項。