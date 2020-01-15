MLB／沒等大聯盟定讞 紅襪先開除教頭柯拉

沒等到大聯盟的鍘刀落下，紅襪今天提前一步開除教頭柯拉。 美聯社 分享 facebook

沒等到大聯盟的鍘刀落下，紅襪今天提前一步開除教頭柯拉（Alex Cora），在太空人偷暗號弊案揭發後，2017年和2018年的世界大賽冠軍教頭都被炒魷魚。

紅襪今天發出聯合聲明，「今天我們開會討論大聯盟調查太空人的結果報告，我們共同決定，柯拉不可能再帶領球隊，雙方都同意分道揚鑣。」

紅襪老闆亨利（John Henry）、主席維納（Tom Werner）和CEO甘乃迪（Sam Kennedy）共同表示，「今天對我們是難過的一天，柯拉是一位特別的人，在紅襪受到愛戴，我們很感謝他為隊史帶來的一切，我們會懷念他的熱情、活力和他對新英格蘭區及波多黎各的貢獻。」

柯拉的聲明也加載其中，「我想謝謝以上三位和球員、教練團及整個紅襪球團，我特別要感謝家人的支持和關愛。今天我們都同意，雙方分開是對球團最佳決定，這兩年當教頭是我人生中最好的時光，能帶領這支球隊並為波士頓拿下世界大賽冠軍是我的榮幸，我會永遠感激球團，和支持我的球迷。

太空人偷暗號弊案已讓兩位世界大賽冠軍教頭下台，當時參與涉案的板凳教練柯拉已經步上辛區（AJ Hinch）後塵，現在只剩下以球員身分犯案的大都會新任總教練貝爾川（Carlos Beltran），還沒丟掉飯碗。

柯拉雖然提前離職，但大聯盟對2018年紅襪利用影像重播室偷暗號作弊一事持續調查，至於下一步的處置，仍有待觀察。